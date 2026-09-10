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Deco abre o jogo sobre tentativa do Barcelona por Julián Álvarez

Diretor esportivo do Barcelona afirmou que clube fez proposta pelo atacante

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 14:45
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal
Julián Álvarez foi alvo do clube Catalão na janela de transferências (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

O Barcelona tentou contratar Julián Álvarez na última janela de transferências, mas a negociação não avançou. Em entrevista à rádio RAC1, o diretor esportivo Deco explicou que o clube apresentou uma proposta pelo atacante do Atlético de Madrid, mas não recebeu uma resposta. O dirigente também negou que o Barça tenha pressionado o argentino para manifestar publicamente o desejo de deixar a equipe espanhola.

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Segundo Deco, houve mais repercussão sobre o caso na imprensa do que movimentações concretas entre os clubes. O diretor esportivo reforçou que o Barcelona conduziu as tratativas de maneira respeitosa e que o presidente Joan Laporta já havia explicado os contatos mantidos durante a negociação.

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— Não quero mais falar sobre isso. Fizemos tudo certo. Enviamos uma proposta, mas não houve resposta. Tem havido mais conversa na imprensa do que realidade — afirmou Deco.

O dirigente também rejeitou a ideia de que o Barcelona tenha orientado Julián Álvarez a tornar público um eventual desejo de deixar o Atlético de Madrid. A negociação, portanto, terminou sem que o clube catalão conseguisse tirar o atacante argentino de Madri.

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Deco descarta preocupação do Barcelona com camisa 9

Apesar da tentativa frustrada por Julián Álvarez, Deco afirmou que o Barcelona não está obcecado pela contratação de um centroavante. Para o diretor esportivo, existem poucos jogadores que exercem atualmente a função de um camisa 9 considerado clássico.

— A discussão sobre a posição de centroavante foi bastante longa. Os verdadeiros centroavantes são Kane, Haaland e Lewandowski... Existem poucos deles hoje em dia — explicou.

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Deco citou ainda Samuel Eto'o como exemplo de um atacante que, apesar de atuar pelo centro, tinha características diferentes de um camisa 9 tradicional. Na avaliação do dirigente, o modelo de jogo atual permite que outros jogadores ocupem a função sem que a equipe precise necessariamente de um centroavante de referência.

O diretor esportivo destacou que o técnico Hansi Flick possui uma ideia definida para o funcionamento do ataque do Barcelona. Por isso, a ausência de um jogador com características específicas de camisa 9 não é vista como um problema no elenco.

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Raphinha é um dos nomes que ganharam destaque nesse contexto. Deco avaliou que o brasileiro vem tendo bom desempenho na função dentro da proposta de Flick. O dirigente também mencionou Gabriel Jesus e Hamza como alternativas para o setor ofensivo.

— Não precisamos ficar obcecados com isso. Não nos falta um artilheiro. Raphinha está jogando muito bem. Gabriel é o mais próximo de um centroavante, e ele também joga bem com os companheiros. Hamza é um centroavante, um futuro centroavante. — afirmou.

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Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions
Gabriel Jesus comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

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