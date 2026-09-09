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Odegaard decide no segundo tempo, e Arsenal vence o Napoli fora de casa na Champions

Arsenal vence o Napoli por 1 a 0 fora de casa na estreia da Champions League

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 18:20
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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O meio-campista norueguês do Arsenal, número 08, Martin Odegaard (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Napoli e Arsenal, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em 9 de setembro de 2026
Odegaard comemora o tento que garantiu os três pontos do Arsenal em Nápoles (Foto de Filippo Monteforte / AFP)

O Arsenal estreou na fase de liga da Champions League com um resultado fundamental longe de seus domínios. Em duelo disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, a equipe inglesa superou o Napoli por 1 a 0. O meio-campista norueguês Martin Odegaard foi o responsável por balançar as redes no segundo tempo e assegurar os primeiros três pontos dos Gunners na competição continental.

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Como foi a partida entre Napoli e Arsenal?

Desde os minutos iniciais, a equipe visitante buscou impor seu ritmo e criar oportunidades ofensivas. Aos 21 minutos da primeira etapa, Eze cruzou para Mikel Merino, que cabeceou com perigo para grande intervenção do goleiro Alex Meret. Pouco depois, o lateral Hincapié arriscou chute cruzado pela esquerda, exigindo nova defesa do arqueiro italiano. O Napoli respondeu em finalizações de De Bruyne e Matteo Politano, mas David Raya garantiu a igualdade antes do intervalo.

O meio-campista norueguês do Arsenal, número 08, Martin Odegaard (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Napoli e Arsenal, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em 9 de setembro de 2026
Odegaard comemora o tento que garantiu os três pontos do Arsenal em Nápoles (Foto de Filippo Monteforte / AFP)

Na etapa complementar, a postura ofensiva dos comandados de Mikel Arteta se manteve forte. A insistência do clube londrino deu resultado aos 74 minutos: após boa troca de passes na entrada da grande área, Odegaard finalizou rasteiro para superar o setor defensivo do Napoli e abrir o placar na Itália.

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Com o placar favorável construído na reta final, o Arsenal administrou a vantagem até o apito decisivo, confirmando a vitória fora de casa em seu primeiro compromisso pelo novo formato do torneio europeu.

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