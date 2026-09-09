Odegaard decide no segundo tempo, e Arsenal vence o Napoli fora de casa na Champions
Arsenal vence o Napoli por 1 a 0 fora de casa na estreia da Champions League
O Arsenal estreou na fase de liga da Champions League com um resultado fundamental longe de seus domínios. Em duelo disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, a equipe inglesa superou o Napoli por 1 a 0. O meio-campista norueguês Martin Odegaard foi o responsável por balançar as redes no segundo tempo e assegurar os primeiros três pontos dos Gunners na competição continental.
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Como foi a partida entre Napoli e Arsenal?
Desde os minutos iniciais, a equipe visitante buscou impor seu ritmo e criar oportunidades ofensivas. Aos 21 minutos da primeira etapa, Eze cruzou para Mikel Merino, que cabeceou com perigo para grande intervenção do goleiro Alex Meret. Pouco depois, o lateral Hincapié arriscou chute cruzado pela esquerda, exigindo nova defesa do arqueiro italiano. O Napoli respondeu em finalizações de De Bruyne e Matteo Politano, mas David Raya garantiu a igualdade antes do intervalo.
Na etapa complementar, a postura ofensiva dos comandados de Mikel Arteta se manteve forte. A insistência do clube londrino deu resultado aos 74 minutos: após boa troca de passes na entrada da grande área, Odegaard finalizou rasteiro para superar o setor defensivo do Napoli e abrir o placar na Itália.
Com o placar favorável construído na reta final, o Arsenal administrou a vantagem até o apito decisivo, confirmando a vitória fora de casa em seu primeiro compromisso pelo novo formato do torneio europeu.
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