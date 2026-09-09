Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com hat-trick de Ferran Torres, PSG atropela o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions

PSG goleia Slovan Bratislava por 6 a 1 com hat-trick de Ferran na Champions

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 18:40
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
O atacante espanhol do Paris Saint-Germain, nº 09 Ferran Torres (C), comemora com o atacante francês do Paris Saint-Germain, nº 10 Ousmane Dembélé (E), o zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, nº 02 Achraf Hakimi (2º E) e o meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, nº 27 Dro Fernández (D), após marcar o quarto gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Slovan Bratislava, no Estádio Parc des Princes, em Paris, em 9 de setembro de 2026.
Jogadores do PSG festejam a vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na estreia da Champions League (Foto: Franck Fife / AFP)

O PSG iniciou a defesa do seu título na Champions League com uma atuação avassaladora no Parc des Princes. Atual bicampeão da competição, o clube francês aplicou uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, da Eslováquia. Os grandes nomes da noite foram o espanhol Ferran Torres, autor de três gols em sua estreia europeia pela equipe, e o atacante Ousmane Dembélé, que balançou as redes duas vezes e distribuiu duas assistências.

O meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, nº 08 Fabian Ruiz (2º da esquerda), comemora com o zagueiro francês do Paris Saint-Germain, nº 21 Lucas Hernandez (à esquerda), o meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, nº 27 Dro Fernandez (2º da direita) e o zagueiro ucraniano do Paris Saint-Germain, nº 06 Illia Zabarnyi (à direita), após marcar o sexto gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Slovan Bratislava, no Estádio Parc des Princes, em Paris, em 9 de setembro de 2026.
Meio-campista espanhol Fabián Ruiz comemora o gol que decretou o placar de 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Como foi a partida entre PSG e Slovan Bratislava?

A pressão parisiense sufocou o adversário desde o apito inicial. Aos 15 minutos, após finalização de Nuno Mendes no travessão, Dembélé aproveitou o rebote para abrir o placar. Pouco depois, em bela jogada construída por Dro, o atacante francês ampliou a vantagem. Antes do intervalo, a parceria entre a dupla funcionou mais uma vez: Dembélé serviu Ferran Torres, que anotou o terceiro do PSG na partida.

O atacante espanhol do Paris Saint-Germain, camisa 9, Ferran Torres (à direita), comemora com o atacante francês do Paris Saint-Germain, camisa 10, Ousmane Dembélé (à esquerda), após marcar o terceiro gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Slovan Bratislava, no Estádio Parc des Princes, em Paris, em 9 de setembro de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
Ferran Torres comemora um dos seus três gols na goleada do PSG em sua estreia europeia pelo clube (Foto: Franck Fife / AFP)

No retorno do segundo tempo, Ferran manteve o ritmo intenso. Logo no início, o atacante espanhol acertou um chute potente para fazer o quarto e, na sequência, completou seu hat-trick após novo cruzamento de Dembélé. O Slovan Bratislava conseguiu descontar em um golaço de longe anotado por Suleiman, mas a reação parou por aí.

continua após a publicidade

Mesmo após as substituições promovidas pelo técnico Luis Enrique — que promoveu a estreia do jovem Mika Godts na competição e mandou o brasileiro Beraldo a campo na vaga de Ferran —, o time da casa manteve o controle. Nos minutos finais, o meio-campista Fabián Ruiz encontrou espaço dentro da área e finalizou com precisão para decretar o placar final de 6 a 1.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
O meio-campista norueguês do Arsenal, número 08, Martin Odegaard (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Napoli e Arsenal, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em 9 de setembro de 2026

Futebol Internacional

Odegaard decide no segundo tempo, e Arsenal vence o Napoli fora de casa na Champions

Há 22 minutos
O meio-campista argentino do Liverpool, número 10, Alexis Mac Allister (à direita), comemora o segundo gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Atlético de Madrid, em Anfield, Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 9 de setembro de 2026.

Futebol Internacional

Liverpool busca virada emocionante contra o Atlético de Madrid na Champions

Há 32 minutos
Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira

Futebol Internacional

Surpresa de Ancelotti, Jair desabafa após convocação inédita para a Seleção

Há 47 minutos
Passos na Europa: aos 18 anos, o ex-rubro-negro Ryan Roberto se prepara para fazer sua estreia na UEFA Champions League.

Champions League

Ex-Flamengo, Ryan Roberto projeta estreia na Champions League

Há 1 hora
Destaque nos Emirados: titular absoluto, Leandrinho domina ações defensivas e de passe na boa arrancada do Sharjah.

Futebol Internacional

Cria do Vasco vira destaque nos Emirados Árabes e bate marca

Há 1 hora
Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Futebol Internacional

Europeus reagem à convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: 'Revolução'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026

Idade média da convocação da Seleção Brasileira despenca; compare

montagem com cr7, haaland e mbappé

Quando Mbappé ou Haaland quebrarão o recorde de gols de Cristiano Ronaldo na Champions League?

O atacante brasileiro Raphinha, número 11 do Barcelona, ​​comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida da primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre FC Barcelona e Feyenoord, no estádio Camp Nou, em Barcelona, ​​em 9 de setembro de 2026.

Com gol de Gabriel Jesus, Barcelona atropela Feyenoord na estreia da Champins

Breno Bidon gesticula durante jogo do Corinthians no Brasileirão

Quem são as novidades na convocação da Seleção Brasileira?

Raphinha falando com o juiz em jogo do Barcelona

Raphinha vira assunto em jogo do Barcelona na Champions: 'Inacreditável'

Auditório onde Ancelotti anuncia a convocação da Seleção Brasileira

Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes

Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

Agenda da Seleção Brasileira: veja as datas dos próximos amistosos

Bremer comemora gol da Juventus contra o Genoa pelo Campeonato Italiano. (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Brasileiro é principal candidato para assumir a capitania de gigante europeu

Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

Messi acerta compra de clube da segunda divisão da Espanha

Edu Gaspar

Afastado desde fevereiro, Edu Gaspar deixa o Nottingham Forest

Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje? Veja horário e onde assistir

Vini Jr. durante aquecimento antes de Real Madrid x Real Sociedad

Bola de Ouro 2026: LaLiga tem sete jogadores entre os indicados

Gabriel Jesus em treino do Barcelona

Gabriel Jesus desabafa e conta detalhes de sua ida ao Barcelona: 'De repente'