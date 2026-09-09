Com hat-trick de Ferran Torres, PSG atropela o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions
PSG goleia Slovan Bratislava por 6 a 1 com hat-trick de Ferran na Champions
O PSG iniciou a defesa do seu título na Champions League com uma atuação avassaladora no Parc des Princes. Atual bicampeão da competição, o clube francês aplicou uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, da Eslováquia. Os grandes nomes da noite foram o espanhol Ferran Torres, autor de três gols em sua estreia europeia pela equipe, e o atacante Ousmane Dembélé, que balançou as redes duas vezes e distribuiu duas assistências.
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Como foi a partida entre PSG e Slovan Bratislava?
A pressão parisiense sufocou o adversário desde o apito inicial. Aos 15 minutos, após finalização de Nuno Mendes no travessão, Dembélé aproveitou o rebote para abrir o placar. Pouco depois, em bela jogada construída por Dro, o atacante francês ampliou a vantagem. Antes do intervalo, a parceria entre a dupla funcionou mais uma vez: Dembélé serviu Ferran Torres, que anotou o terceiro do PSG na partida.
No retorno do segundo tempo, Ferran manteve o ritmo intenso. Logo no início, o atacante espanhol acertou um chute potente para fazer o quarto e, na sequência, completou seu hat-trick após novo cruzamento de Dembélé. O Slovan Bratislava conseguiu descontar em um golaço de longe anotado por Suleiman, mas a reação parou por aí.
Mesmo após as substituições promovidas pelo técnico Luis Enrique — que promoveu a estreia do jovem Mika Godts na competição e mandou o brasileiro Beraldo a campo na vaga de Ferran —, o time da casa manteve o controle. Nos minutos finais, o meio-campista Fabián Ruiz encontrou espaço dentro da área e finalizou com precisão para decretar o placar final de 6 a 1.
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