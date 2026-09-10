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Espanhóis repercutem vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Agridoce'

Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 14:32
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Giay, do Palmeiras, comemora seu gol contra a LDU pela Libertadores
Giay do Palmeiras faz e comemora seu gol em partida entre Palmeiras e LDU Quito que se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Leco Viana / Thenews2 / Folhapress)

A vitória do Palmeiras na Libertadores repercutiu no futebol europeu com tom de cautela. A imprensa espanhola analisou a vitória do Alviverde sobre a LDU e classificou o resultado como "agridoce", apontando que a vantagem magra construída no confronto de ida pode complicar a vida do time paulista na partida de volta, marcada para a próxima semana na altitude de Quito.

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Giay - Palmeiras
Giay, do Palmeiras, comemora seu gol contra a LDU pela Libertadores (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Apesar do controle da partida do início ao fim por parte da equipe comandada por Abel Ferreira, a falta de precisão nas finalizações foi apontada como o principal ponto fraco do Verdão. O gol da vitória saiu após a pausa para hidratação no primeiro tempo: Vitor Roque avançou em velocidade e disparou um forte chute defletido pelo goleiro Valle, permitindo que o lateral Agustín Giay aproveitasse o rebote de cabeça para balançar as redes.

A LDU reagiu bem ao gol sofrido e criou oportunidades claras, assustando a meta alviverde em falhas defensivas da equipe paulista. No segundo tempo, o Palmeiras manteve maior posse de bola e pressionou com finalizações de Flaco López, Jhon Arias, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez e do próprio Giay, mas não conseguiu ampliar o placar.

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Manchete Diario As sobre a vitória do Palmeiras na Libertadores
Manchete Diario As sobre a vitória do Palmeiras na Libertadores (Foto: Reprodução)

A análise espanhola também destacou a queda de rendimento físico dos jogadores brasileiros nos minutos finais da partida, considerando um sinal de alerta para o duelo decisivo no Equador. Outro ponto levantado foi a gestão do elenco por parte de Abel Ferreira, que realizou apenas uma substituição ao longo dos 90 minutos, mantendo nomes como Maurício e Felipe Anderson no banco de reservas

Barboza em ação durante o Palmeiras e LDU, pela Libertadores
Barboza em ação durante o Palmeiras e LDU, pela Libertadores (Foto: Nelson Almeida / AFP)

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O atacante espanhol do Paris Saint-Germain, nº 09 Ferran Torres (C), comemora com o atacante francês do Paris Saint-Germain, nº 10 Ousmane Dembélé (E), o zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, nº 02 Achraf Hakimi (2º E) e o meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, nº 27 Dro Fernández (D), após marcar o quarto gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Slovan Bratislava, no Estádio Parc des Princes, em Paris, em 9 de setembro de 2026.

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