Espanhóis repercutem vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Agridoce'
Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores
A vitória do Palmeiras na Libertadores repercutiu no futebol europeu com tom de cautela. A imprensa espanhola analisou a vitória do Alviverde sobre a LDU e classificou o resultado como "agridoce", apontando que a vantagem magra construída no confronto de ida pode complicar a vida do time paulista na partida de volta, marcada para a próxima semana na altitude de Quito.
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Apesar do controle da partida do início ao fim por parte da equipe comandada por Abel Ferreira, a falta de precisão nas finalizações foi apontada como o principal ponto fraco do Verdão. O gol da vitória saiu após a pausa para hidratação no primeiro tempo: Vitor Roque avançou em velocidade e disparou um forte chute defletido pelo goleiro Valle, permitindo que o lateral Agustín Giay aproveitasse o rebote de cabeça para balançar as redes.
A LDU reagiu bem ao gol sofrido e criou oportunidades claras, assustando a meta alviverde em falhas defensivas da equipe paulista. No segundo tempo, o Palmeiras manteve maior posse de bola e pressionou com finalizações de Flaco López, Jhon Arias, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez e do próprio Giay, mas não conseguiu ampliar o placar.
A análise espanhola também destacou a queda de rendimento físico dos jogadores brasileiros nos minutos finais da partida, considerando um sinal de alerta para o duelo decisivo no Equador. Outro ponto levantado foi a gestão do elenco por parte de Abel Ferreira, que realizou apenas uma substituição ao longo dos 90 minutos, mantendo nomes como Maurício e Felipe Anderson no banco de reservas
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