O Rafael Navarro teve uma estreia de destaque como titular do St. Louis City. O atacante brasileiro marcou duas vezes no empate em 2 a 2 com o Portland Timbers, fora de casa, nesta quarta-feira (9), pela MLS. O primeiro gol saiu com apenas 34 segundos de partida.

Com o resultado, o St. Louis City chegou a 15 jogos consecutivos sem perder e permaneceu na sexta colocação da Conferência Oeste. Navarro, por sua vez, alcançou a marca de 13 gols e cinco assistências na temporada.

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Contratado pelo St. Louis City junto ao Colorado Rapids, o atacante que teve passagem pelo Botafogo e Palmeiras, havia estreado pelo novo clube no último sábado (5), quando entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps. Na primeira oportunidade como titular, o camisa 9 rapidamente mostrou seu poder de decisão. Aos 34 segundos, Navarro aproveitou um cruzamento e abriu o placar para os visitantes.

O Portland Timbers conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com o norueguês Velde. Logo no início da segunda etapa, porém, Navarro voltou a colocar o St. Louis na frente. Aos 51 minutos, o brasileiro apareceu na área e marcou de cabeça.

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A equipe da casa buscou o empate novamente no minuto final da partida, impedindo a vitória do St. Louis.

— Foi uma noite muito especial. Marcar dois gols logo na minha primeira partida como titular pelo St. Louis é algo que vou guardar com muito carinho. Ao mesmo tempo, fica aquela sensação de que poderíamos ter saído com a vitória, principalmente porque estivemos à frente duas vezes. Mas o mais importante é continuar trabalhando e manter essa sequência que o grupo vem construindo — afirmou Navarro.

Veja os gols:

Navarro terá primeiro jogo diante da torcida

Depois de marcar duas vezes em sua primeira partida como titular, Rafael Navarro terá agora a oportunidade de estrear diante da torcida do St. Louis City. A equipe volta a campo no próximo sábado (12), quando recebe o Minnesota United.

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Rafael Navarro comemora gol pelo St. Louis City (Foto: St.Louis FC/X)

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