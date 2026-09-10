Jornal argentino compara Corinthians a rival brasileiro
Confronto será decidido na Neo Química Arena, na quarta-feira (16)
O jornal argentino Olé destacou a atuação do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na noite da última quarta-feira (9), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelas quartas de final da Libertadores. O duelo foi marcado pelo forte contato físico, muitas faltas e cartões, além da reação do Timão após sair atrás no placar.
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Timão parecido com rivais brasileiros na Libertadores?
O veículo apontou o comportamento do Corinthians na partida como uma das principais diferenças do time comandado por Fernando Diniz em relação aos "poderosos" Flamengo e Palmeiras, que, na visão do jornal, apostam mais na imposição técnica:
- Estudiantes x Corinthians foi uma ida de quartas de final entre duas equipes muito físicas. Ao contrário dos poderosos Flamengo e Palmeiras, o time de Fernando Diniz é "catimbeiro" - escreveu o portal.
Na sequência, o diário argentino avaliou que o Corinthians conseguiu não se deixar levar pelas emoções da partida, embora tenha apontado uma consequência desse comportamento: a pouca participação de Memphis Depay:
- O Corinthians entendeu que não deveria se deixar levar pelas emoções, mas, em muitos momentos, se esqueceu também de tentar jogar. Dessa forma, Memphis Depay, sua grande estrela internacional, teve pouca participação em campo - disparou o Olé.
Como foi o confronto entre Corinthians e Estudiantes
O Estudiantes começou pressionando e abriu o placar logo aos três minutos. Após cruzamento para a segunda trave, Guido Carrillo cabeceou sozinho, e Hugo Souza fez uma grande defesa. No rebote, porém, Alexis Castro apareceu livre e finalizou forte para marcar. Após o gol, o clima esquentou, com Diniz cobrando o time à beira do campo e André Carrillo se envolvendo em discussão depois de falta no meio-campo. Aos 21 minutos, Memphis teve a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo, mas finalizou para fora. Na sequência, o Estudiantes continuou levando perigo, enquanto o jogo ficou mais quente com provocações dos dois lados. O primeiro tempo terminou com vantagem do time argentino.
Aos três minutos, Kaio César marcou o gol de empate do Corinthians, após passe de Rodrigo Garro. Os primeiros minutos da etapa final foram tensos. Gabriel Paulista, inclusive, levou uma cotovelada na cabeça em disputa. O Corinthians mudou de postura, pressionando mais em campo. Aos 19 minutos, Garro recebeu de Kaio César dentro da área e finalizou para fora, em boa jogada construída pelo lado direito. Um minuto depois, o Estudiantes respondeu com Carrillo, mas o cabeceio saiu torto e longe do gol.
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