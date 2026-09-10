Com aval de Mourinho, Endrick define futuro no Real Madrid
Endrick busca espaço no Real Madrid de Mourinho e terá situação revista em janeiro
O futuro de Endrick no Real Madrid voltou a ser centro de debates na imprensa europeia. Em sua terceira temporada pelo clube espanhol, o atacante de 20 anos tenta consolidar seu espaço na equipe sob o comando do técnico José Mourinho, contratado para liderar o novo projeto merengue. Apesar do interesse de clubes como Aston Villa e Roma na última janela de transferências, o treinador português bancou a permanência do brasileiro no elenco.
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Mourinho revelou publicamente o desejo de trabalhar com o jovem atacante, destacando seu talento e versatilidade para atuar tanto como centroavante quanto pela ponta direita. Após defender o Lyon por empréstimo na última temporada — onde marcou oito gols e distribuiu oito assistências —, Endrick voltou ao clube espanhol e participou dos amistosos de pré-temporada. Um problema muscular na coxa, no entanto, atrasou sua estreia oficial nesta edição da La Liga.
O caminho para se firmar entre os titulares apresenta grandes desafios. No setor ofensivo, o brasileiro enfrenta a concorrência direta de Kylian Mbappé no comando de ataque, além do recém-contratado Carlos Espi. Pelo lado direito do campo, disputam espaço nomes como Arda Guler, Brahim Díaz, Rodrygo e o marfinense Yan Diomande.
Diante do cenário competitivo, a situação de Endrick será reavaliada pela diretoria merengue e pelo estafe do atleta antes da reabertura da janela de transferências em janeiro. Caso o jovem não obtenha a minutagem esperada no segundo semestre, a possibilidade de um novo empréstimo para outra equipe do futebol europeu poderá voltar à pauta.
Mesmo em fase de recuperação e com o retorno controlado pela comissão técnica, Endrick foi relacionado para o duelo recente contra a Inter de Milão pela Champions League e voltou a ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos próximos amistosos internacionais contra Austrália e Índia.
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