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Gabigol critica gramado da Vila após vitória do Santos: 'Não está bom'

Mesmo com duas assistências, Gabigol reclamou do campo após vitória na Sul-Americana; atacante foca em confronto com Cruzeiro no sábado

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
10/09/2026 11:13
Atualizado há 1 minutos
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Gabigol na partida entre Santos x Atlético-MG, jogo de ida pela quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Gabigol na partida entre Santos x Atlético-MG, jogo de ida pela quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Em noite de garçom nesta quarta-feira (9), o atacante Gabigol distribuiu duas assistências na vitória do Santos sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Apesar do bom resultado na Vila Belmiro, o atacante criticou o gramado e afirmou que o time já precisa pensar na próxima partida, que ocorrerá neste sábado (12).

Na 13ª colocação do Brasileirão, o Santos enfrentará o Cruzeiro, equipe que detém os direitos de Gabriel 'Gabigol' Barbosa. "Precisamos pensar no sábado. Vai ser importante vencermos esse jogo", explicou.

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O jogador complementou que o time mineiro pôde descansar durante a semana, o que também influencia na partida. O último jogo da equipe foi no domingo (6), em vitória por 3 a 1 contra o Athletico-PR.

- É uma equipe que eu conheço muito bem e que teve a semana todinha pra descansar, isso também influencia.

Gabigol pelo Cruzeiro
Emprestado ao Santos, Gabigol tem contrato com Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O treinador Cuca também evitou falar sobre o confronto de volta contra o Atlético-MG, já que ainda tem o duelo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. O técnico afirmou que a primeira meta do time é fugir do rebaixamento.

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- Tem jogo com o Cruzeiro no sábado. Agora, sinceramente, não é o momento da gente falar do jogo de volta lá (contra o Galo), que é daqui a uma semana. E é jogo duro, o Cruzeiro não jogou, está treinando, está lá na ponta do tabela… É jogo duro, mas a gente tem que continuar somando pontos para não correr risco de rebaixamento, que é a nossa primeira e principal meta.

Gabigol reclama do gramado

Ao projetar o confronto do Santos contra o Cruzeiro, Gabigol aproveitou para reclamar do gramado da Vila Belmiro. Mesmo com a vitória contra o Galo, o atacante mostrou-se insatisfeito com o campo.

- O nosso campo não está bom. Vamos ver como o campo vai se recuperar para sábado. Precisamos vencer de todo jeito.

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