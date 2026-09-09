Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cria do Vasco vira destaque nos Emirados Árabes e bate marca

Leandrinho brilha no Sharjah e ultrapassa 50 jogos na carreira

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 17:25
Atualizado há 16 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Destaque nos Emirados: titular absoluto, Leandrinho domina ações defensivas e de passe na boa arrancada do Sharjah.
Destaque nos Emirados: titular absoluto, Leandrinho domina ações defensivas e de passe na boa arrancada do Sharjah (Foto: Divulgação)

Revelado nas categorias de base do Vasco e com bagagem pelas Seleções Brasileiras de base, o lateral-esquerdo Leandrinho vive momento especial nos Emirados Árabes Unidos. Aos 21 anos, o ala assumiu o protagonismo no Sharjah e se tornou peça fundamental na campanha inicial do clube na UAE Pro League.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A boa fase do lateral reflete no retrospecto coletivo da equipe. Em quatro rodadas disputadas no torneio nacional, o Sharjah soma três vitórias (nove pontos conquistados) e figura no quarto lugar da tabela de classificação. Titular absoluto e presente em todas as partidas, o jovem ultrapassou uma marca expressiva ao atingir 52 exibições como atleta profissional, além de contabilizar três gols e duas assistências desde sua estreia nos gramados em 2024.

Destaque nos Emirados: titular absoluto, Leandrinho domina ações defensivas e de passe na boa arrancada do Sharjah.
Destaque nos Emirados: titular absoluto, Leandrinho domina ações defensivas e de passe na boa arrancada do Sharjah (Foto: Divulgação)

Contratado no início de 2026, Leandrinho vive sua primeira pré-temporada e início completo de calendário pelo clube árabe. Em campo, os números comprovam o impacto tático do atleta: ele é o segundo do elenco em interceptações (1,3 por jogo), o terceiro em cortes (2,0 por duelo) e o quinto em desarmes (1,0 por partida).

continua após a publicidade

— Graças a Deus, tem sido um início de temporada muito bom. Tenho trabalhado muito juntamente com os meus companheiros, e isso tem sido comprovado nas partidas e nos números. O nosso time tem feito boas partidas, e esse início mostra que a gente pode brigar por grandes coisas nesta temporada. Temos grandes adversários, mas o nosso grupo é forte, e acredito que a gente pode chegar longe — comemorou o lateral.

Além do vigor defensivo, a cria da Colina tem papel ativo na fase construtiva do Sharjah. O brasileiro é o terceiro atleta da equipe em passes certos por partida, com média de 39 acertos, e o quarto em lançamentos longos bem-sucedidos (2,3 por confronto).

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
O meio-campista argentino do Liverpool, número 10, Alexis Mac Allister (à direita), comemora o segundo gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Atlético de Madrid, em Anfield, Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 9 de setembro de 2026.

Futebol Internacional

Liverpool busca virada emocionante contra o Atlético de Madrid na Champions

Há 8 minutos
Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira

Futebol Internacional

Surpresa de Ancelotti, Jair desabafa após convocação inédita para a Seleção

Há 23 minutos
Passos na Europa: aos 18 anos, o ex-rubro-negro Ryan Roberto se prepara para fazer sua estreia na UEFA Champions League.

Champions League

Ex-Flamengo, Ryan Roberto projeta estreia na Champions League

Há 38 minutos
Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Futebol Internacional

Europeus reagem à convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: 'Revolução'

Há 1 hora
Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira

Idade média da convocação da Seleção Brasileira despenca; compare

Há 2 horas
montagem com cr7, haaland e mbappé

Futebol Internacional

Quando Mbappé ou Haaland quebrarão o recorde de gols de Cristiano Ronaldo na Champions League?

Há 2 horas
Mais LANCE!
O atacante brasileiro Raphinha, número 11 do Barcelona, ​​comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida da primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre FC Barcelona e Feyenoord, no estádio Camp Nou, em Barcelona, ​​em 9 de setembro de 2026.

Com gol de Gabriel Jesus, Barcelona atropela Feyenoord na estreia da Champins

Breno Bidon gesticula durante jogo do Corinthians no Brasileirão

Quem são as novidades na convocação da Seleção Brasileira?

Raphinha falando com o juiz em jogo do Barcelona

Raphinha vira assunto em jogo do Barcelona na Champions: 'Inacreditável'

Auditório onde Ancelotti anuncia a convocação da Seleção Brasileira

Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes

Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

Agenda da Seleção Brasileira: veja as datas dos próximos amistosos

Bremer comemora gol da Juventus contra o Genoa pelo Campeonato Italiano. (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Brasileiro é principal candidato para assumir a capitania de gigante europeu

Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

Messi acerta compra de clube da segunda divisão da Espanha

Edu Gaspar

Afastado desde fevereiro, Edu Gaspar deixa o Nottingham Forest

Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje? Veja horário e onde assistir

Vini Jr. durante aquecimento antes de Real Madrid x Real Sociedad

Bola de Ouro 2026: LaLiga tem sete jogadores entre os indicados

Gabriel Jesus em treino do Barcelona

Gabriel Jesus desabafa e conta detalhes de sua ida ao Barcelona: 'De repente'

Liverpool-2-x-0-Atletico-de-Madrid-ao-vivo.jpg

Atlético de Madrid x Liverpool: relembre o último duelo pela Champions

Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League

Papel de Estêvão no Chelsea vira debate na Inglaterra após início de temporada