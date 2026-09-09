Cria do Vasco vira destaque nos Emirados Árabes e bate marca
Leandrinho brilha no Sharjah e ultrapassa 50 jogos na carreira
Revelado nas categorias de base do Vasco e com bagagem pelas Seleções Brasileiras de base, o lateral-esquerdo Leandrinho vive momento especial nos Emirados Árabes Unidos. Aos 21 anos, o ala assumiu o protagonismo no Sharjah e se tornou peça fundamental na campanha inicial do clube na UAE Pro League.
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A boa fase do lateral reflete no retrospecto coletivo da equipe. Em quatro rodadas disputadas no torneio nacional, o Sharjah soma três vitórias (nove pontos conquistados) e figura no quarto lugar da tabela de classificação. Titular absoluto e presente em todas as partidas, o jovem ultrapassou uma marca expressiva ao atingir 52 exibições como atleta profissional, além de contabilizar três gols e duas assistências desde sua estreia nos gramados em 2024.
Contratado no início de 2026, Leandrinho vive sua primeira pré-temporada e início completo de calendário pelo clube árabe. Em campo, os números comprovam o impacto tático do atleta: ele é o segundo do elenco em interceptações (1,3 por jogo), o terceiro em cortes (2,0 por duelo) e o quinto em desarmes (1,0 por partida).
— Graças a Deus, tem sido um início de temporada muito bom. Tenho trabalhado muito juntamente com os meus companheiros, e isso tem sido comprovado nas partidas e nos números. O nosso time tem feito boas partidas, e esse início mostra que a gente pode brigar por grandes coisas nesta temporada. Temos grandes adversários, mas o nosso grupo é forte, e acredito que a gente pode chegar longe — comemorou o lateral.
Além do vigor defensivo, a cria da Colina tem papel ativo na fase construtiva do Sharjah. O brasileiro é o terceiro atleta da equipe em passes certos por partida, com média de 39 acertos, e o quarto em lançamentos longos bem-sucedidos (2,3 por confronto).
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