Kylian Mbappé e Erling Haaland começaram a temporada 2026/27 da Liga dos Campeões com gols e deram mais um passo na corrida pelo recorde de Cristiano Ronaldo. De acordo com a "Opta", os dois têm condições de ameaçar a marca de 140 gols do português, mas em ritmos e cenários diferentes.

O francês marcou na vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão, enquanto o norueguês balançou as redes duas vezes no triunfo do Manchester City sobre o Porto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Mbappé chegou aos 71 gols na competição e igualou Raúl na quinta colocação do ranking histórico. Haaland, por sua vez, alcançou 59 gols em apenas 59 partidas. Cristiano Ronaldo segue isolado na liderança, com 140 gols em 183 jogos.

Gols na Liga dos Campeões (Foto: Opta)

Mbappé está mais perto do recorde

Aos 27 anos, Mbappé é quem está mais próximo de Cristiano Ronaldo em número de gols. O atacante do Real Madrid precisa de mais 69 para igualar o português e 70 para assumir a liderança isolada.

continua após a publicidade

O francês alcançou os 71 gols em apenas 99 partidas, uma marca bastante inferior aos 142 jogos necessários para Raúl chegar ao mesmo número. Mbappé também mantém uma média de um gol a cada 112,4 minutos na competição.

Para alcançar CR7 mantendo esse ritmo, porém, o francês precisará continuar disputando muitas edições da Champions. A projeção da Opta aponta que, em um cenário extremamente favorável, Mbappé poderia alcançar o recorde na temporada 2030/31, caso o Real Madrid avance constantemente até as fases finais da competição.

continua após a publicidade

Isso exigiria uma sequência excepcional de partidas e gols. O novo formato da Champions, com mais jogos por temporada, aumenta as possibilidades, mas ainda seria necessário que o clube chegasse longe na competição ano após ano.

Haaland tem menos gols, mas marca em ritmo impressionante

Haaland está 12 gols atrás de Mbappé, mas possui uma vantagem importante: sua média de gols é muito superior. O norueguês marcou 59 vezes em 59 partidas pela Champions e registra um gol a cada 79,7 minutos. É a melhor média entre os jogadores que alcançaram pelo menos 30 gols na competição.

continua após a publicidade

Por isso, apesar de precisar de 81 gols para igualar os 140 de Ronaldo, Haaland aparece como um forte candidato a assumir a liderança histórica no futuro.

A projeção da Opta indica que, considerando uma média de aproximadamente 12 partidas por temporada na competição, Haaland poderia chegar ao recorde na temporada 2033/34. Nesse cenário, o atacante alcançaria Ronaldo no decorrer das oitavas de final.

continua após a publicidade

A diferença para Mbappé, portanto, está principalmente no número de partidas que cada um precisaria disputar. Enquanto o francês já acumulou uma quantidade maior de gols, Haaland compensa a distância com uma frequência de gols muito maior.

Cristiano Ronaldo ainda tem uma vantagem enorme

Ronaldo marcou 140 gols em 183 jogos pela Liga dos Campeões e manteve uma média de um gol a cada 113,9 minutos durante sua trajetória na competição.

continua após a publicidade

O português também disputou 183 partidas, número que ajuda a dimensionar o tamanho do recorde. Para Mbappé e Haaland chegarem à marca, não será suficiente apenas manter uma grande média de gols: eles precisarão permanecer por muitos anos no mais alto nível e atuar regularmente na Champions.

O novo formato da competição, entretanto, pode favorecer os dois. Desde a temporada 2024/25, cada equipe disputa pelo menos oito partidas na fase de liga, podendo chegar a 17 jogos caso avance até a decisão.

continua após a publicidade

Mbappé ou Haaland: quem pode quebrar o recorde primeiro?

Mbappé leva vantagem atualmente porque tem mais gols e está mais próximo de Ronaldo. Além disso, sua média de gols na Champions é muito parecida com a do português.

Haaland, por outro lado, tem a seu favor a idade e uma média de gols extraordinária. Aos 26 anos, o atacante do Manchester City tem mais tempo para perseguir o recorde e pode diminuir rapidamente a diferença caso mantenha seu ritmo atual.

continua após a publicidade

A projeção, assim, aponta para uma disputa que pode se estender pela próxima década. Mbappé aparece com possibilidade de alcançar Ronaldo primeiro, potencialmente no início da década de 2030, enquanto Haaland teria condições de chegar ao topo alguns anos depois.

Diferença de gols na artilharia da Champions entre Haaland, Mbappé e Cristiano Ronaldo (Foto: Opta)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.