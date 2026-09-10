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Irmão de Jenni Hermoso diz que Vini Jr ganharia a Bola de Ouro em 2024

O brasileiro teria deixado preparado um local específico em uma vitrine para colocar o prêmio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 10:41
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Real Madrid x Borussia Dortmund - Final da Champions League - Vini Jr
Vini Jr comemora gol do Real Madrid contra o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões. (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Rafa Hermoso, irmão da jogadora espanhola Jenni Hermoso, afirmou que Vini Jr foi informado antes da cerimônia de 2024 de que seria o vencedor da Bola de Ouro. Segundo o relato publicado pelo espanhol nas redes sociais, o atacante do Real Madrid chegou a preparar um espaço em sua casa para receber o troféu e combinou com Jenni uma troca de prêmios durante a cerimônia. A publicação, porém, foi apagada posteriormente.

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Rafa contou que Vini Jr recebeu a informação de que seria escolhido como melhor jogador do mundo durante um jantar em sua casa, do qual também participou a família de Jenni Hermoso. De acordo com o relato, o brasileiro teria deixado preparado um local específico em uma vitrine para colocar a Bola de Ouro.

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Comentário de Rafa Hermoso sobre a Bola de Ouro de Vini Jr
Comentário de Rafa Hermoso sobre a Bola de Ouro de Vini Jr (Foto: Reprodução)

Tradução: Ele nos convidou para jantar em sua casa. Disseram a ele que ele ganharia a Bola de Ouro; ele tinha um lugar reservado na vitrine de troféus para colocá-la. Minha irmã receberia um prêmio por contribuições sociais, ou algo assim. Eles combinaram que ela daria a Bola de Ouro para ele e ele daria a dela para ela. E todos nós sabemos o que aconteceu depois

O que estava planejado para a cerimônia

Jenni Hermoso é uma das principais jogadoras da história recente do futebol espanhol. Campeã do mundo com a Espanha em 2023, a atacante também ganhou destaque internacional por sua trajetória na seleção e no futebol de clubes. Na cerimônia da Bola de Ouro de 2024, ela estava prevista para receber o Prêmio Sócrates, destinado a reconhecer ações de impacto social.

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Segundo o relato de Rafa, a presença de Vini Jr e Jenni Hermoso na cerimônia de Paris fazia parte de um acordo informal entre os dois. A ideia era que um entregasse o prêmio ao outro durante a noite. O Prêmio Sócrates, no entanto, acabou sendo entregue a Jenni por Didier Drogba. Segundo o AS, a jogadora sabia que Vini Jr seria o responsável por entregar a honraria a ela naquela ocasião.

Real Madrid x Manchester City - Foden e Vini Jr
Vini Jr em ação no duelo entre Manchester City e Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A programação mudou na véspera da cerimônia. Vini Jr não viajou a Paris com a delegação do Real Madrid depois que o clube tomou conhecimento de que Rodri seria escolhido como vencedor da Bola de Ouro. O clube optou por não enviar sua delegação à cerimônia em Paris, em protesto contra o resultado. Outros representantes ligados ao time também deixaram de participar do evento.

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O espanhol Rodri, então jogador do Manchester City, acabou recebendo o troféu na cerimônia realizada em outubro de 2024. Vini Jr terminou na segunda colocação da votação.

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