Napoli encaminha contratação de lateral após sondar Giay, do Palmeiras Napoli encaminha contratação de Favasuli, do Catanzaro, após sondar Agustín Giay, do Palmeiras

O Napoli encaminhou a contratação do lateral-direito Costantino Favasuli, do Catanzaro, clube da Série B italiana, e esfriou o interesse por Agustín Giay, do Palmeiras. Os italianos fizeram uma sondagem ao clube paulista pelo lateral argentino nas últimas semanas, de acordo com apuração do Lance!, mas as conversas não avançaram.

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A informação sobre o acerto envolvendo Favasuli foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano. Segundo Romano, a operação financeira para a chegada do lateral de 22 anos envolve um investimento de 7 milhões de euros, entre taxa de empréstimo e cláusula de compra obrigatória.

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Giay esteve no radar de outros clubes europeus

Antes do interesse do Napoli, Giay também esteve no radar do Como, da Itália, e do Atlético de Madrid, da Espanha. Os dois clubes, porém, não evoluíram as tratativas a ponto de apresentar uma oferta oficial ao Palmeiras.

Contratado em 2024, o argentino chegou ao clube paulista após se destacar pelo San Lorenzo. O Palmeiras desembolsou cerca de R$ 40 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador.

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Além do Napoli, Giay desperta interesse de outros clubes europeus e pode deixar o Palmeiras. (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

Apesar de ainda não ter marcado gols ou dado assistências, o lateral ganhou espaço no início desta temporada e passou a ser observado pela seleção argentina. Ele participou de treinamentos com a equipe de Lionel Scaloni e viajou aos Estados Unidos, mas não apareceu na lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Palmeiras define postura sobre negociações

O Palmeiras mantém a posição de não negociar seus principais jogadores nesta janela de transferências. A diretoria prioriza o desempenho esportivo e, neste momento, não pretende abrir mão de peças consideradas importantes no elenco. Em entrevista recente, o técnico Abel Ferreira deixou claro que não pretende perder jogadores neste meio de temporada.

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- Nossa presidente foi muita clara, temos valorizado muitos jogadores do Palmeiras, normal ter equipes estrangeiras com propostas altíssimas para levar jogadores do Palmeiras. Só que neste momento, a equipe do Palmeiras tem força e sustentabilidade para dizer não. Não estou à espera de perder jogadores fundamentais para nossos objetivos. Já conquistamos um título e lutamos por mais três, disse Abel.

Giay, contudo, não é visto como indispensável. Por isso, segundo apuração da reportagem, o clube está disposto a analisar propostas pelo argentino. O próprio Abel deixa claro que alguns jogadores que não são titulares absolutos podem deixar o clube em caso de boas ofertas.

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- Pode haver uma ou outra venda periférica, porque o Palmeiras é um clube dinâmico. Sei que o Palmeiras gera milhões de expectativas, mas temos responsabilidades internas a cumprir. Não estou a fim de perder nenhuma peça-chave, mas se pagarem as cláusulas, está fora do nosso controle. Não há como evitar. Faço das minhas palavras as da presidente. Não digo que não vamos vender, mas se acontecer, serão jogadores periféricos, finalizou o treinador.

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