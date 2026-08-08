De saída do Napoli, Lukaku está próximo de clube europeu
Clube italiano busca se livrar de alto salário do atacante
O centroavante Lukaku está próximo de deixar o Napoli para se tornar novo jogador do Fenerbahce, da Turquia. O belga aceitou a proposta para atuar na equipe de Istambul, e os italianos buscam se livrar do salário de 11 milhões de euros (R$ 64 milhões) brutos do jogador, segundo o "La Gazzetta dello Sport".
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Desde sexta-feira (7), Fenerbahce e Napoli intensificaram os contatos em busca de um acordo para a transferência de Lukaku. O clube italiano queria algo em torno de 10 a 12 milhões de euros (de R$ 58 milhões a R$ 70 milhões) para evitar um prejuízo financeiro.
O Fenerbahce tem a chance de dar uma oportunidade de Lukaku voltar a disputar uma Champions League, além de satisfazer as exigências financeiras do jogador. A expectativa é de que uma solução seja encontrada nas próximas horas e um acordo possa ser fechado ainda no fim de semana.
Com a venda de Lukaku, o Napoli pensará nas contratação do zagueiro Badiashile, do Chelsea, e do lateral-direito Costantino Favasuli, do Catanzaro. O clube tem o sonho de contratar o brasileiro Gabriel Jesus, mas o jornal italiano afirma que essa movimentação deve passar pelas saídas de Lorenzo Luccas e Noa Lang.
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