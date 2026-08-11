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DM vira dor de cabeça para Abel Ferreira no Palmeiras antes da Libertadores

Alviverde possui cinco jogadores sob cuidados médicos; Gómez avança em recuperação

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/08/2026 05:10
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Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)

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O Palmeiras volta a lidar com desfalques na semana em que inicia a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores. Na quarta-feira (12), o Alviverde recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, pelo jogo de ida, no reencontro entre as equipes após os dois confrontos pela fase de grupos.

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No último compromisso, Abel Ferreira não contou com cinco jogadores, sendo quatro defensores e o atacante Paulinho, que voltou a ser desfalque após iniciar como titular pela primeira vez em 2026, na derrota para o Atlético-MG. A tendência é que a maior parte do grupo permaneça fora, enquanto o capitão Gustavo Gómez busca se recuperar a tempo do duelo.

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Gustavo Gómez próximo do retorno

O capitão Gustavo Gómez realizou parte das atividades com o restante do elenco na última segunda-feira e será reavaliado nesta terça-feira (11) pelo departamento médico do Palmeiras. O zagueiro evoluiu de forma positiva da lesão na coxa após desfalcar a equipe nos últimos três jogos e está próximo de retornar aos gramados.

Caso tenha condições de treinar integralmente com o grupo, Gómez voltará à equipe titular ao lado de Murilo e Alexander Barboza. Se não estiver apto, Emiliano Martínez seguirá improvisado no setor. A expectativa interna, porém, é de que o capitão tenha condições de ao menos ser relacionado para a partida.

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Gustavo Gómez volta a treinar com o Palmeiras após disputar a Copa do Mundo
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Bruno Fuchs liberado para realizar atividades

Outro desfalque no setor defensivo, Bruno Fuchs foi submetido a uma cirurgia de apendicite e ainda não entrou em campo desde o retorno do futebol brasileiro. O jogador chegou a ficar no banco de reservas diante do Coritiba, mas não foi utilizado.

A tendência é que Fuchs ainda precise de uma semana para voltar a treinar sem restrições com o elenco alviverde. Com isso, poderá ficar à disposição para o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, no dia 19 de agosto, no Paraguai.

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Mesmo com a mudança de esquema promovida por Abel Ferreira, que passou a utilizar uma linha de três zagueiros, Bruno Fuchs segue como opção no banco. Alexander Barboza foi escolhido para formar o trio ao lado de Gómez e Murilo e é o único reforço anunciado pelo Palmeiras para o segundo semestre da temporada.

Paulinho e nova sequência fora dos gramados

Paulinho realizou um trabalho de fortalecimento físico durante a pausa para a Copa do Mundo para estar apto a iniciar uma partida como titular. O esforço surtiu efeito: o camisa 10 começou um jogo pela primeira vez em 2026 e apenas pela segunda vez desde que chegou ao Palmeiras.

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Contra o Atlético-MG, no entanto, Paulinho voltou a sofrer com problemas físicos, mas sem relação com a cirurgia realizada na perna direita. Primeiro, sofreu uma torção no tornozelo e, posteriormente, apresentou um problema muscular na coxa, que deve afastá-lo dos dois jogos contra o Cerro Porteño.

— Ele quer tanto mostrar e justificar o investimento, quer tanto (jogar), que a lesão que ele acabou de ter foi mais vontade, em um lance inacreditável. Se há algo bom disso, não foi na perna (no local das fraturas), é um assunto mais que ultrapassado. Foi muscular, agora é recuperar — afirmou Abel Ferreira.

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Paulinho ficou no banco de reservas em Palmeiras x Fortaleza
Paulinho seguirá como desfalques para a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Khellven, lesão e mudança de esquema

Khellven foi o jogador do atual elenco mais prejudicado pela mudança de esquema promovida pelo técnico Abel Ferreira. Quando busca uma opção mais ofensiva, o treinador opta por escalar o jovem Allan como ala.

Quando prioriza a defesa, Giay é escolhido para atuar, seja na função de ala, seja como terceiro zagueiro pelo lado direito. Sem sequência na equipe, Khellven sofreu uma lesão na coxa e segue sem prazo definido para retornar aos gramados.

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Jefté fora da temporada

Jefté foi submetido a cirurgia no joelho e não voltará a atuar nesta temporada. Contratado para ser opção a Piquerez na lateral esquerda, o jogador não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro após passagem pela Escócia e teve pouca sequência no time. A ascensão de Arthur, formado nas categorias de base do clube, fez o reforço perder espaço e se tornar a última opção para o setor.

De acordo com apuração do Lance!, Jefté não é considerado uma peça imprescindível no elenco, e o Palmeiras deve ouvir propostas pelo jogador na próxima janela de transferências, com o objetivo de recuperar ao menos parte do investimento realizado.

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