Como chega o Real Madrid para a temporada 2026/27?
Real Madrid mira títulos após ano em branco
O Real Madrid se prepara para dar o pontapé inicial na temporada 2026/27 com a expectativa renovada e o objetivo claro de deixar para trás o ano de crise. Após um ciclo 2025/26 frustrante, no qual viu o rival Barcelona conquistar La Liga com oito pontos de vantagem e a Supercopa da Espanha, foi eliminado pelo modesto Albacete na Copa do Rei e caiu diante do Bayern de Munique na Champions League, o clube merengue passou por uma reformulação profunda para voltar ao topo do futebol mundial.
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Decidido a encerrar o jejum de dois anos sem grandes taças, o presidente Florentino Pérez, reeleito em pleito realizado em junho, promoveu uma verdadeira revolução nos bastidores. A começar pelo banco de reservas, que marca o retorno do técnico José Mourinho. Além do treinador português, a diretoria não poupou recursos e investiu 224 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) na contratação de seis reforços de peso, na janela de transferências mais ostensiva do clube desde o verão europeu de 2019.
Para solucionar os problemas defensivos das últimas temporadas, a diretoria merengue fortaleceu os dois lados do setor com as chegadas de Cucurella (55 milhões de euros ao Chelsea), Dumfries (20 milhões de euros à Inter de Milão) e Konaté (em fim de contrato). Do meio para a frente, o clube aproveitou a oportunidade de mercado para acertar com Bernardo Silva, sem custos após deixar o Manchester City, contratou o atacante Diomande (125 milhões de euros ao Leipzig) e trouxe o jovem centroavante Carlos Espí (25 milhões de euros ao Levante).
O setor ofensivo também ganha corpo com o retorno do brasileiro Endrick, que volta a integrar o grupo após período de empréstimo no Lyon, suprindo a vaga de Gonzalo García, vendido ao Fulham por 40 milhões de euros. Contudo, a principal celebração da torcida merengue nesta pré-temporada foi a renovação contratual de Vini Jr. O camisa 7 encerrou os rumores de uma possível transferência para o futebol inglês e assinou novo vínculo válido até junho de 2032, garantindo sua permanência como referência máxima do projeto do clube.
Apesar de Mourinho ainda trabalhar de forma gradual devido ao período de férias de atletas que atuaram na fase final da Copa do Mundo — como Mbappé, Bellingham, Cucurella e Konaté —, os novatos Bernardo Silva, Dumfries e Carlos Espí já treinam normalmente. O Real Madrid realiza amistosos preparatórios contra Deportivo La Coruña e Schalke 04 antes de sua estreia oficial, que acontece no sábado, dia 22 de agosto, contra o Espanyol, pela rodada de abertura do Campeonato Espanhol.
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