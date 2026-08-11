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Como chega o Real Madrid para a temporada 2026/27?

Real Madrid mira títulos após ano em branco

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 07:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid
Após um ano em branco, o Real Madrid inicia a temporada 2026/27 pressionado para voltar a erguer taças na Espanha e na Europa (Foto: Reprodução / X / @realmadrid)

O Real Madrid se prepara para dar o pontapé inicial na temporada 2026/27 com a expectativa renovada e o objetivo claro de deixar para trás o ano de crise. Após um ciclo 2025/26 frustrante, no qual viu o rival Barcelona conquistar La Liga com oito pontos de vantagem e a Supercopa da Espanha, foi eliminado pelo modesto Albacete na Copa do Rei e caiu diante do Bayern de Munique na Champions League, o clube merengue passou por uma reformulação profunda para voltar ao topo do futebol mundial.

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Decidido a encerrar o jejum de dois anos sem grandes taças, o presidente Florentino Pérez, reeleito em pleito realizado em junho, promoveu uma verdadeira revolução nos bastidores. A começar pelo banco de reservas, que marca o retorno do técnico José Mourinho. Além do treinador português, a diretoria não poupou recursos e investiu 224 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) na contratação de seis reforços de peso, na janela de transferências mais ostensiva do clube desde o verão europeu de 2019.

José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid
De volta ao comando merengue, José Mourinho lidera a reformulação do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Divulgação)

Para solucionar os problemas defensivos das últimas temporadas, a diretoria merengue fortaleceu os dois lados do setor com as chegadas de Cucurella (55 milhões de euros ao Chelsea), Dumfries (20 milhões de euros à Inter de Milão) e Konaté (em fim de contrato). Do meio para a frente, o clube aproveitou a oportunidade de mercado para acertar com Bernardo Silva, sem custos após deixar o Manchester City, contratou o atacante Diomande (125 milhões de euros ao Leipzig) e trouxe o jovem centroavante Carlos Espí (25 milhões de euros ao Levante).

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Cucurella faz sinal de positivo após realização de exames médicos no Real Madrid
Com investimento de R$ 1,3 bilhão, diretoria merengue reforça setores mais criticados das últimas temporadas (Foto: Divulgação)

O setor ofensivo também ganha corpo com o retorno do brasileiro Endrick, que volta a integrar o grupo após período de empréstimo no Lyon, suprindo a vaga de Gonzalo García, vendido ao Fulham por 40 milhões de euros. Contudo, a principal celebração da torcida merengue nesta pré-temporada foi a renovação contratual de Vini Jr. O camisa 7 encerrou os rumores de uma possível transferência para o futebol inglês e assinou novo vínculo válido até junho de 2032, garantindo sua permanência como referência máxima do projeto do clube.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros
Vinicius Júnior renovou contrato até 2032 e segue sendo uma das principais referências do ataque do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Apesar de Mourinho ainda trabalhar de forma gradual devido ao período de férias de atletas que atuaram na fase final da Copa do Mundo — como Mbappé, Bellingham, Cucurella e Konaté —, os novatos Bernardo Silva, Dumfries e Carlos Espí já treinam normalmente. O Real Madrid realiza amistosos preparatórios contra Deportivo La Coruña e Schalke 04 antes de sua estreia oficial, que acontece no sábado, dia 22 de agosto, contra o Espanyol, pela rodada de abertura do Campeonato Espanhol.

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