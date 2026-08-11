Supercopa da Europa: como chega o Aston Villa para encarar o PSG? Campeão da Europa League pela primeira vez, time de Unai Emery chega à decisão contra o PSG ainda ajustando o novo elenco

O Aston Villa chega à Supercopa da Europa, contra o PSG, em um momento de preparação para a nova temporada. O time comandado por Unai Emery realizou uma sequência de amistosos antes da decisão e encerrou a série com uma derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique, em Hong Kong. Apesar do resultado, a equipe já havia apresentado respostas positivas durante a pré-temporada, principalmente nas vitórias sobre Real Sociedad e o Pathum United.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Amistosos serviram para Emery testar o elenco

A preparação do Aston Villa teve diferentes níveis de dificuldade. A equipe começou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Walsall, perdeu por 2 a 1 para o Porto e depois venceu a Real Sociedad por 4 a 2. Na sequência, bateu o Indonesia XI por 3 a 1 e o Pathum United pelo mesmo placar.

continua após a publicidade

O último teste foi justamente o mais exigente. Diante do Bayern de Munique, o Aston Villa saiu atrás após gols de Kim Min-jae e Luis Díaz, mas conseguiu diminuir no fim com João Gomes. O amistoso também serviu para Emery dar minutos a diferentes jogadores e observar alternativas para a temporada.

Unai Emery se tornou pentacampeão da Europa League com o Aston Villa (Foto: OZAN KOSE / AFP)

A sequência mostra um time que ainda está em processo de ajustes, mas que teve capacidade para marcar gols em quatro dos cinco primeiros compromissos. Contra o Bayern, porém, encontrou um adversário de maior nível e terminou a preparação com uma derrota.

continua após a publicidade

A preparação já mostrou nomes que podem ganhar espaço no novo ciclo. Alejandro Garnacho, Evann Guessand, Victor Lindelöf e Tammy Abraham aparecem entre as opções utilizadas por Emery nos amistosos, enquanto jogadores como João Gomes, Emiliano Buendía e Boubacar Kamara também participaram da preparação. O time ainda conta com Emiliano Martínez e John McGinn, pilares do título do Aston Villa na Europa League.

John McGinn marcou duas vezes na vitória do Aston Villa sobre o Nottingham Forest, pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Mercado movimenta o elenco para a nova temporada

O Aston Villa também passou por mudanças no elenco durante a janela. Entre as saídas registradas estão Morgan Rogers, negociado com o Chelsea por 138 milhões de euros, Youri Tielemans, que foi para o Manchester United por 41 milhões de euros, e Donyell Malen, vendido à Roma por 25 milhões de euros. Enzo Barrenechea e Lewis Dobbin também deixaram o clube, enquanto Lucas Digne foi negociado com o PSG por 7 milhões de euros.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, o Aston Villa foi ao mercado para reforçar diferentes setores do elenco nesta temporada. Entre as principais novidades está Johan Manzambi, meia-atacante de 20 anos contratado do Freiburg por 60 milhões de euros. O clube também investiu 40 milhões de euros na chegada do volante ex-Flamengo João Gomes, de 25 anos, que estava no Wolverhampton.

Para a defesa, o Villa contratou o zagueiro Modou Kéba Cissé, de 20 anos, vindo do LASK por 5,5 milhões de euros. O ataque ganhou ainda Alejandro Garnacho, de 22 anos, que chegou por empréstimo do Chelsea.

continua após a publicidade

João Gomes anunciado pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/X)

Título da Europa League mudou o patamar do clube

A Supercopa será disputada poucos meses depois da maior conquista continental da história do Aston Villa. Em maio, o clube venceu o Freiburg por 3 a 0, em Istambul, e conquistou a Europa League pela primeira vez. O resultado colocou o time inglês na decisão contra o PSG, campeão da Champions League.

O título também teve um peso especial para Unai Emery. O espanhol chegou à quinta conquista da Europa League na carreira, depois dos títulos com Sevilla e Villarreal. As cinco conquistas foram obtidas em 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2020/21 e 2025/26.

continua após a publicidade

Unai Emery se tornou pentacampeão da Europa League com o Aston Villa (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Emery consolidou o Aston Villa entre os protagonistas

A trajetória recente do Aston Villa ajuda a explicar o significado da Supercopa. Emery assumiu o clube em outubro de 2022, quando a equipe estava na parte de baixo da tabela, e rapidamente conduziu uma recuperação que levou o time a uma competição europeia. Na temporada seguinte, o clube alcançou uma classificação histórica para a Champions League.

Desde então, o Aston Villa passou a disputar regularmente competições europeias e construiu um projeto mais competitivo sob o comando do treinador espanhol. O título da Europa League é o ponto mais alto desse processo e coloca o clube diante de uma nova oportunidade de conquistar um troféu internacional.

continua após a publicidade

Agora, diante do PSG, o desafio é transformar a evolução construída nos últimos anos em mais uma conquista. A preparação mostrou um elenco em reformulação, mas também deu a Emery diferentes alternativas antes de uma decisão que abre oficialmente o novo ciclo europeu do Aston Villa.

Unai Emery se tornou pentacampeão da Europa League com o Aston Villa (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.