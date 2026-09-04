Filipe Luís teve o começo dos sonhos à frente do Monaco, com 100% de aproveitamento, classificação na Conference League e duas vitórias sem gols sofridos na Ligue 1. Nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), o desafio será maior: a equipe treinada pelo brasileiro vai ao Parque dos Príncipes encarar o PSG, bicho-papão do futebol francês e atual bicampeão da Champions League.

O recorte é curto, mas o início de trabalho do ex-lateral já impressiona a Europa, apesar de não surpreender quem acompanhou a sua trajetória no Flamengo, como o técnico rival Luis Enrique.

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— É a primeira experiência em um clube europeu, mas ele fez muitas coisas importantes no Brasil. Quando nos preparamos para o Intercontinental contra o Flamengo, nós vimos o tipo de treinador que ele é. Quando soube que ele viria para a França, fiquei feliz no início, mas depois comecei a pensar que talvez não estivesse tão feliz assim! É importante ter novos treinadores que gostem de jogar futebol e que amem a qualidade, que tenham experiência pessoal tanto como jogador quanto como treinador. É uma ótima notícia para o futebol francês. Estou feliz! E desejo tudo de melhor para ele, mas apenas depois do jogo contra nós! — afirmou o comandante do clube parisiense.

Primeiros jogos oficiais do Monaco de Filipe Luís:

Górnik Zabrze 2 x 3 Monaco - jogo de ida dos playoffs da Conference League Le Havre 0 x 1 Monaco - 1ª rodada da Ligue 1 Monaco 4 x 1 Górnik Zabrze - jogo de volta dos playoffs da Conference League Monaco 2 x 0 Olympique de Marseille - 2ª rodada da Ligue 1

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Tática à la Flamengo?

A marca do Rubro-Negro na gestão de Filipe Luís era a segurança: um time organizado, que sofria pouco. No Monaco, as mesmas características já começam a aparecer, com suas peculiaridades. No Brasil, o treinador tinha à sua disposição a equipe mais técnica do país, com responsabilidade de propor o jogo e dominar o adversário. No novo cargo, o cenário é diferente.

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No entanto, isso não parece um problema para o jovem técnico, que se inspira em ex-comandantes marcantes de sua carreira como jogador com características bastante distintas: de Jorge Jesus a Diego Simeone. Como o argentino, Filipinho também sabe montar uma equipe para ter menos a bola que o adversário, mas atacar com eficiência. Foi assim na vitória por 2 a 0 sobre o Marseille e deverá ser contra o PSG, conforme avalia o analista tático Gustavo Fogaça, o Guffo.

— O risco para o Monaco é se contaminar pela leitura da tabela e tentar impor posse contra o time mais possessivo da França. O caminho é o oposto: repetir a receita do jogo contra o Marseille, quando abriu mão do controle, mostrou solidez absoluta atrás e foi cirúrgico quando o espaço apareceu. O PSG vai ter a bola e é justamente isso que abre as brechas que Brunner e Coulibaly sabem atacar. Quem espera um Monaco encaixado no jogo de posse se engana. A arma dele é a transição, e este é o cenário ideal para isso — afirmou ao Lance!.

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A formação escolhida pelo estrategista para o Monaco é o mesmo 4-2-3-1 que adotava no Flamengo, mas com diferenças significativas.

— O mecanismo começa na saída de bola, com uma adaptação inteligente dos princípios do Flamengo à matéria-prima do Monaco. A base segue o 4-2-3-1, mas, com a bola, o desenho vira um 3-4-3: o Nazinho, único lateral esquerdo de ofício, fecha como terceiro zagueiro, o Dier fica central, o Sané abre pela direita e o Camara, o melhor jogador do time, segura a função de primeiro volante. O Coulibaly cai por dentro, o Zakaria sobe pelo outro lado e o Golovin assume a camisa 10. É o mesmo repertório de variações que fez o Flamengo competitivo em todas as frentes, agora montado sobre os perfis que ele encontrou, e não sobre um desenho pré-concebido — explicou Guffo.

Compare as escalações:

Flamengo de 2025 e Monaco de 2026, os primeiros times profissionais da carreira de Filipe Luís (Imagem gerada por IA)

Este não será o primeiro teste de Filipe Luís contra os bicampeões da Europa. No ano passado, à frente do clube carioca, o treinador mediu forças com Luis Enrique. Após empate por 1 a 1, o representante brasileiro foi derrotado nos pênaltis. Na época, o técnico precisou se adaptar, teve menos posse de bola que o rival endinheirado, mas conseguiu preservar a veia criativa.

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Números de PSG 1 x 1 Flamengo:

Posse de bola: PSG 62% x 38% Flamengo Chutes: PSG 23 x 12 Flamengo Chutes a gol: PSG 7 x 2 Flamengo Grandes chances criadas: PSG 2 x 1 Flamengo Desarmes: PSG 24 x 35 Flamengo Faltas: PSG 15 x 16 Flamengo

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A nova equipe de Filipe Luís

Em sua primeira missão como treinador na Europa, o brasileiro tem à disposição um elenco bastante jovem, com média de idade inferior a 25 anos. Ao longo da janela de transferências, o Monaco negociou nomes importantes, como o atacante Maghnes Akliouche, vendido ao PSG, e o volante Aladji Bamba, anunciado pelo Newcastle. Além disso, o ídolo rubro-negro não conta com três jogadores importantes lesionados: Minamino, Salisu e Ansu Fati, atacante ex-Barcelona.

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Apesar das dificuldades, o ex-jogador tem achado soluções para o elenco. O atacante veloz Brunner, por exemplo, começa a temporada muito bem, com quatro gols em quatro jogos. Mas o principal destaque é o volante senegalês Lamine Camara, de 22 anos, cuja permanência, mesmo diante do interesse de gigantes, foi muito celebrada por Filipinho.

— Há um jogador que atrai a minha atenção: Lamine Camara. Em 20 anos de carreira, eu nunca vi isso. É um jogador muito diferente. Sua capacidade de gerenciar o campo, sua concentração… Ele tem um nível muito, mas muito acima da média — afirmou o técnico.

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Lamine Camara, prodígio do Monaco, em ação contra o Olympique de Marseille na Ligue 1 (Foto: Valery Hache / AFP)

Na última temporada, o Monaco terminou o Campeonato Francês apenas na 7ª colocação. Em 2026/27, o time tenta evoluir o desempenho e, quem sabe, almejar uma vaga na próxima Champions League. Em paralelo, o clube do Principado disputará a Conference League, competição continental do 3º escalão, na qual integra grupo complicado com Atalanta e Ajax.