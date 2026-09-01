Filipe Luís perde astro do Monaco para o Chelsea
Chelsea fecha a contratação de Lamine Camara, do Monaco de Filipe Luís
O técnico Filipe Luís sofreu uma baixa de peso no elenco do Monaco. O Chelsea acertou a contratação do meio-campista senegalês Lamine Camara, de 22 anos, por 47,1 milhões de libras (cerca de R$ 343 milhões na cotação atual). De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador realizará exames médicos em Londres para assinar o contrato e se juntar ao elenco britânico.
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A movimentação dos Blues no mercado ganhou força após o clube selar a saída de Enzo Fernández para o Manchester City em uma transação de 125 milhões de libras, igualando o recorde do futebol britânico. Inicialmente reticente quanto aos valores pedidos pelo Monaco, o Chelsea conseguiu flexibilizar os termos da negociação, aproveitando o impasse em torno da saída do atacante Folarin Balogun do clube francês para o Everton.
Apesar de avaliar outras opções para o setor, como Manu Koné, da Roma, a diretoria do Chelsea priorizou a chegada de Camara por enxergar no jovem senegalês uma oportunidade estratégica de mercado. Embora não seja tratado como uma substituição direta para as características de Enzo Fernández, o atleta chega com aprovação da diretoria para encorpar o elenco comandado pelo novo técnico Xabi Alonso.
A contratação consolida uma janela de forte investimento do Chelsea para reformular a equipe. Além de Camara, os Blues fecharam contratações de impacto como Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), o goleiro Emiliano Martínez (Aston Villa), além de reforços como Emmanuel Emegha, Danny Welbeck, Geovany Quenda, Jordan Henderson, Valentín Barco, Marco Palestra e Pep Chavarría.
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