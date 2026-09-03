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Ex-goleiro do Botafogo vira destaque no campeonato português

Goleiro ex-Botafogo faz grande intervenção em vitória do Estrela Amadora

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:50
Atualizado há 18 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Léo Link em ação pelo Estrela Amadora no Campeonato Português
Adaptação rápida: titular absoluto nas três primeiras rodadas, Léo Link celebra início invicto em Portugal (Foto: Divulgação / Estrela Amadora)

O goleiro brasileiro Léo Linck vem construindo um início de trajetória marcante no futebol europeu. Revelado pelo Athletico-PR e com passagem recente pelo Botafogo, o goleiro de 25 anos foi o grande destaque da vitória do Estrela Amadora por 3 a 2 sobre o Nacional, fora de casa, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Português.

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Léo Link em ação pelo Estrela Amadora no Campeonato Português
Adaptação rápida: titular absoluto nas três primeiras rodadas, Léo Link celebra início invicto em Portugal (Foto: Divulgação / Estrela Amadora)

Durante o confronto, Linck protagonizou uma intervenção espetacular que acabou eleita como uma das defesas mais bonitas da rodada na competição. No lance, ocorrido ainda no primeiro tempo, o atacante rival aproveitou passe na área e acertou um voleio rápido no canto inferior. Com arranque de reflexo e explosão física, o brasileiro saltou para mandar a bola pela linha de fundo.

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— Foi uma jogada rápida dentro da área. O jogador tocou para trás e o atacante acertou um voleio rápido, no cantinho. Foi uma defesa de agilidade e explosão, porque foi tudo muito rápido e ele estava bem perto. Graças a Deus, pude ter um bom reflexo e fazer uma defesa que foi muito importante para a gente naquele momento da partida e que nos ajudou a conquistar um resultado positivo jogando fora de casa — avaliou o goleiro.

Invicto na Europa e titularidade absoluta

A vitória manteve o ótimo momento da equipe no início de temporada. O Estrela Amadora aparece na 8ª colocação da tabela de classificação com cinco pontos conquistados, mantendo-se invicto com uma vitória e dois empates nas três rodadas iniciais. Léo Linck iniciou todas as partidas da competição como titular.

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Vivenciando sua primeira experiência internacional na carreira, o brasileiro valorizou a adaptação ao futebol português e o nível competitivo do torneio europeu.

Léo Link em ação pelo Estrela Amadora no Campeonato Português
Adaptação rápida: titular absoluto nas três primeiras rodadas, Léo Link celebra início invicto em Portugal (Foto: Divulgação / Estrela Amadora)

— Esses primeiros momentos têm sido muito bons. O clube tem uma boa estrutura e nos dá as melhores condições de trabalho. A Liga Portuguesa é bem forte, tem muitos jogadores qualificados e times históricos. Para mim, tem sido uma experiência muito boa. Quero evoluir muito e vejo isso como uma grande oportunidade na minha carreira — concluiu Linck.

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