Ramón Díaz recusa proposta do San Lorenzo e entra no radar do River Plate
Treinador argentino comandou o Internacional em 2025
O Ramón Díaz recusou, na quarta-feira (2), uma proposta para assumir o comando do San Lorenzo. Segundo apuração do Lance!, o treinador e seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, agradeceram o convite, mas optaram por não aceitar a oferta neste momento. O treinador está sem clube desde sua saída do Internacional, em novembro de 2025.
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Além do San Lorenzo, o nome de Ramón Díaz ganhou força no River Plate após a saída de Eduardo Coudet. A torcida do clube argentino tem feito campanha pelo retorno do treinador, principalmente pela história construída por ele no comando da equipe.
Ramón é um dos técnicos mais vitoriosos da história do River. Em suas passagens pelo clube, conquistou nove títulos, entre eles a Copa Libertadores de 1996 e seis Campeonatos Argentinos. O treinador também é o argentino com mais títulos na carreira, com 17 troféus, marca alcançada em 2025.
Apesar da pressão dos torcedores, não há informação de contato do River Plate com Ramón Díaz até o momento. O movimento em torno do nome do treinador parte principalmente da arquibancada, que passou a pedir seu retorno após a saída de Coudet. A imprensa argentina também registra Ramón como um dos nomes mais desejados pela torcida neste momento.
Ramón Díaz está sem clube
Ramón Díaz está sem clube desde novembro de 2025, quando deixou o Internacional. Desde então, o treinador não assumiu outra equipe.
Aos 67 anos, Ramón acumula passagens por clubes da Argentina, Arábia Saudita e Brasil. Além dos títulos pelo River Plate, também foi campeão argentino pelo San Lorenzo, em 2007, e conquistou troféus pelo Al-Hilal e Corinthians.
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