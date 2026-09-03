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Ramón Díaz recusa proposta do San Lorenzo e entra no radar do River Plate

Treinador argentino comandou o Internacional em 2025

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 17:53
Supervisionado porAndré Carbone,
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Ramón Díaz Internacional
Ramón Díaz quando treinava o Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Ramón Díaz recusou, na quarta-feira (2), uma proposta para assumir o comando do San Lorenzo. Segundo apuração do Lance!, o treinador e seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, agradeceram o convite, mas optaram por não aceitar a oferta neste momento. O treinador está sem clube desde sua saída do Internacional, em novembro de 2025.

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Além do San Lorenzo, o nome de Ramón Díaz ganhou força no River Plate após a saída de Eduardo Coudet. A torcida do clube argentino tem feito campanha pelo retorno do treinador, principalmente pela história construída por ele no comando da equipe.

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Ramón é um dos técnicos mais vitoriosos da história do River. Em suas passagens pelo clube, conquistou nove títulos, entre eles a Copa Libertadores de 1996 e seis Campeonatos Argentinos. O treinador também é o argentino com mais títulos na carreira, com 17 troféus, marca alcançada em 2025.

Apesar da pressão dos torcedores, não há informação de contato do River Plate com Ramón Díaz até o momento. O movimento em torno do nome do treinador parte principalmente da arquibancada, que passou a pedir seu retorno após a saída de Coudet. A imprensa argentina também registra Ramón como um dos nomes mais desejados pela torcida neste momento.

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Ramón Díaz está sem clube

Ramón Díaz está sem clube desde novembro de 2025, quando deixou o Internacional. Desde então, o treinador não assumiu outra equipe.

Aos 67 anos, Ramón acumula passagens por clubes da Argentina, Arábia Saudita e Brasil. Além dos títulos pelo River Plate, também foi campeão argentino pelo San Lorenzo, em 2007, e conquistou troféus pelo Al-Hilal e Corinthians.

Ramón Díaz e Emiliano Díaz, técnico e auxiliar do Internacional
Ramón Díaz e Emiliano Díaz no Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

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