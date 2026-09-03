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Chelsea tem 'problema' com Estêvão no início da era Xabi Alonso

Brasileiro vem tendo pouco espaço no início de temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:44
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Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O Chelsea tem um "problema" com Estêvão no início da passagem de Xabi Alonso no comando técnico do clube inglês. Com as contratações realizadas pelos londrinos na janela de transferências, o ex-jogador do Palmeiras se vê com menos espaço em relação a temporada passada.

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A "ESPN" publicou que Estêvão estaria preocupado com sua minutagem em campo diante da chegada de Morgan Rogers, além do retorno de Cole Palmer. O atacante não atuou na vitória do Chelsea sobre o Brighton e participou de apenas sete minutos do duelo contra o Fulham.

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O portal "London Football" não escondeu a preocupação com o futuro de Estêvão no Chelsea em meio as incertezas na temporada. O brasileiro foi titular somente na vitória contra o Luton Town, pela Copa da Liga Inglesa, onde os clubes priorizam a entrada de reservas para a preservação dos titulares.

- O jogador de 19 anos parece ser a segunda opção para a ponta direita, com o artilheiro Palmer monopolizando os minutos em campo neste começo de temporada. Assim como Estevão, é improvável que Gittens seja titular com frequência na Premier League, com a contratação mais cara da história do clube, Rogers, sendo cotado para ser o homem de confiança de (Xabi) Alonso na ponta esquerda do ataque.

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Na última temporada, Estêvão conseguiu ter um impacto imediato no Chelsea e na Seleção Brasileira, embora as lesões tenham atrapalhado uma sequência e até mesmo a presença na Copa do Mundo. No entanto, o brasileiro ainda não conseguiu convencer Xabi Alonso, como havia feito com Enzo Maresca e Liam Rosenior.

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Estêvão disputa a bola com Sessegnon no jogo entre Chelsea e Fulham
Estêvão disputa a bola com Sessegnon no jogo entre Chelsea e Fulham (Foto: Adrian Dennis/AFP)
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