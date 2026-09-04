MLS após a Copa do Mundo: impacto, contratações e crescimento

A MLS vive um momento de crescimento no cenário do futebol mundial. A liga norte-americana deixou de ser apenas um destino para jogadores em reta final de carreira e passou a ganhar cada vez mais espaço no mercado internacional, impulsionada pela chegada de grandes estrelas e pelo aumento da exposição do esporte nos Estados Unidos.

Esse movimento ganhou ainda mais força com o fechamento da janela de transferências da MLS nesta quarta-feira (2). No período, a liga recebeu nomes de peso como Robert Lewandowski, Casemiro e Antoine Griezmann, reforçando a capacidade dos clubes norte-americanos de atrair jogadores que ainda despertam grande interesse no mercado internacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Lewandowski no Chicago Fire (Foto: Divulgação)

Messi abriu caminho para uma nova MLS

A MLS já era destino de grandes estrelas do futebol mundial, mas, em muitos casos, a liga recebia esses jogadores quando eles já estavam na reta final da carreira. Foi assim com nomes como David Beckham, Frank Lampard, David Villa e Pirlo, que chegaram aos Estados Unidos longe do auge e ajudaram a aumentar a visibilidade da competição.

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, em 2023, porém, parece ter dado um novo rumo à MLS. Mais do que atrair um dos maiores jogadores da história, a liga passou a mirar um nível maior de competitividade e a se consolidar como um destino mais relevante no cenário internacional. Desde então, a presença de grandes nomes no futebol norte-americano ganhou força, com cada vez mais craques escolhendo a competição.

continua após a publicidade

O projeto do Inter Miami ganhou força com a chegada de Messi e a reunião de antigos companheiros do Barcelona. Jordi Alba e Sergio Busquets acompanharam o argentino nessa nova etapa nos Estados Unidos, mas ambos já se aposentaram dos gramados. Depois desse primeiro ciclo, o clube manteve a estratégia de reunir grandes nomes e passou a contar com jogadores como Luis Suárez, Rodrigo De Paul e o recém-chegado Casemiro. Enquanto isso, outras equipes da MLS também investiram em estrelas internacionais, como Son Heung-min, Thomas Müller e Marco Reus.

Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Grandes eventos impulsionam o futebol nos EUA

O crescimento da MLS acontece paralelamente à expansão do futebol no país. Os Estados Unidos receberam o Mundial de Clubes de 2025 e, em 2026, foram uma das sedes da Copa do Mundo, colocando o país no centro das atenções do futebol internacional em anos consecutivos.

continua após a publicidade

Com maior exposição e investimentos, a MLS também passou a se aproximar de outros mercados. A relação com o futebol brasileiro, por exemplo, ganhou força: clubes norte-americanos buscam jogadores no Brasil, enquanto equipes brasileiras também passaram a olhar para a MLS em busca de reforços. A presença forte de brasileiros na liga ajuda a explicar essa relação.

O cenário atual mostra o novo patamar da competição. A chegada de jogadores como Lewandowski, Griezmann e Casemiro é reflexo de uma liga que busca se consolidar internacionalmente e que, cada vez mais, aparece como uma alternativa competitiva no mercado de transferências.

continua após a publicidade

Casemiro no Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.