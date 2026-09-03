Tottenham exclui Richarlison do elenco da Premier League
Atacante corre risco de não jogar até 2027 caso não encontre novo clube
O Tottenham excluiu o atacante Richarlison do elenco que irá disputar a atual temporada da Premier League. O centroavante é alvo de interesse do Trabzonspor, da Turquia, além de já ter manifestado seu desejo em deixar o clube londrino.
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A decisão de barrar Richarlison do elenco que disputará a Premier League foi tomada pelo treinador De Zerbi. Recentemente, o comandante italiano afirmou em coletiva de imprensa que o brasileiro teria dito diversas vezes sobre o desejo em sair do Tottenham.
Caso uma transferência para o Trabzonspor não aconteça, Richarlison deve ficar ao menos até janeiro sem disputar uma partida oficial. Embora a janela de transferências de diversos centros da Europa já tenham fechados, o mercado da Turquia permanece aberto até sexta-feira (4).
Nos últimos dias, Richarlison demonstrou insatisfação sobre o andamento das negociações entre Tottenham e Everton. O centroavante era um dos alvos dos Toffees, mas não houve acordo para que a operação chegasse a um desfecho positivo.
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