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Tottenham exclui Richarlison do elenco da Premier League

Atacante corre risco de não jogar até 2027 caso não encontre novo clube

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:57
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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League
Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

O Tottenham excluiu o atacante Richarlison do elenco que irá disputar a atual temporada da Premier League. O centroavante é alvo de interesse do Trabzonspor, da Turquia, além de já ter manifestado seu desejo em deixar o clube londrino.

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A decisão de barrar Richarlison do elenco que disputará a Premier League foi tomada pelo treinador De Zerbi. Recentemente, o comandante italiano afirmou em coletiva de imprensa que o brasileiro teria dito diversas vezes sobre o desejo em sair do Tottenham.

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Caso uma transferência para o Trabzonspor não aconteça, Richarlison deve ficar ao menos até janeiro sem disputar uma partida oficial. Embora a janela de transferências de diversos centros da Europa já tenham fechados, o mercado da Turquia permanece aberto até sexta-feira (4).

Nos últimos dias, Richarlison demonstrou insatisfação sobre o andamento das negociações entre Tottenham e Everton. O centroavante era um dos alvos dos Toffees, mas não houve acordo para que a operação chegasse a um desfecho positivo.

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Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham (Foto: Henry Nicholls/AFP)
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