Al-Hilal anuncia Gabriel Martinelli, ex-Arsenal
Atacante brasileiro de 25 anos deixa o clube inglês após sete temporadas
Gabriel Martinelli é oficialmente jogador do Al-Hilal. O clube da Arábia Saudita anunciou nesta quinta-feira (3) a contratação do atacante brasileiro, que deixou o Arsenal em definitivo. O jogador assinou contrato de quatro anos, válido até 2030.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Aos 25 anos, Martinelli encerra uma longa passagem pelo Arsenal. O brasileiro foi contratado pelo clube inglês em 2019, após se destacar pelo Ituano, e acumulou 278 partidas, 62 gols e 34 assistências com a camisa dos Gunners.
Durante o período em Londres, o atacante conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Na última temporada, fez parte do elenco campeão inglês, que encerrou um jejum de 21 anos do Arsenal na competição.
Novo desafio na Arábia Saudita
Martinelli chega ao futebol saudita depois de perder espaço no Arsenal. O atacante não foi relacionado para os três primeiros jogos oficiais da equipe na temporada 2026/27 e também ficou fora da lista para a Supercopa da Inglaterra.
Apesar de ter perdido espaço no Arsenal no início da temporada, Gabriel Martinelli chega ao Al-Hilal com experiência acumulada em alto nível pela Seleção Brasileira. O atacante disputou as Copas do Mundo de 2022 e 2026, ampliando o currículo internacional antes de iniciar uma nova etapa no futebol saudita.
Agora, o brasileiro encara o desafio de defender o Al-Hilal e já deixou claro o que espera de sua passagem pelo clube. Em suas primeiras palavras como jogador da equipe, Martinelli destacou a ambição por títulos e o compromisso com os companheiros e torcedores:
— Vou lutar por cada bola, em todos os jogos. Vou dar o meu melhor para vencer partidas e conquistar títulos por este clube.. Estou aqui para ganhar títulos por este clube, ajudar meus companheiros e fazer os torcedores felizes.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Campeão do mundo anuncia aposentadoria da seleção espanholaHá 1 minuto
Futebol Internacional
Tottenham exclui Richarlison do elenco da Premier LeagueHá 27 minutos
Futebol Internacional
Ex-goleiro do Botafogo vira destaque no campeonato portuguêsHá 34 minutos
Futebol Internacional
Chelsea tem 'problema' com Estêvão no início da era Xabi AlonsoHá 40 minutos
Futebol Internacional
Robinho Jr é anunciado como reforço de clube italianoHá 3 horas
Futebol Internacional
Maurício Dulac encara Al Ahli em duelo com quatro brasileirosHá 4 horas
Mais LANCE!