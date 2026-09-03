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Al-Hilal anuncia Gabriel Martinelli, ex-Arsenal

Atacante brasileiro de 25 anos deixa o clube inglês após sete temporadas

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:35
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Gabriel Martinelli com camisa do Al-Hilal
Gabriel Martinelli é o novo jogador do Al-Hilal (Foto: Divulgação)

Gabriel Martinelli é oficialmente jogador do Al-Hilal. O clube da Arábia Saudita anunciou nesta quinta-feira (3) a contratação do atacante brasileiro, que deixou o Arsenal em definitivo. O jogador assinou contrato de quatro anos, válido até 2030.

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Aos 25 anos, Martinelli encerra uma longa passagem pelo Arsenal. O brasileiro foi contratado pelo clube inglês em 2019, após se destacar pelo Ituano, e acumulou 278 partidas, 62 gols e 34 assistências com a camisa dos Gunners.

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Durante o período em Londres, o atacante conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Na última temporada, fez parte do elenco campeão inglês, que encerrou um jejum de 21 anos do Arsenal na competição.

Novo desafio na Arábia Saudita

Martinelli chega ao futebol saudita depois de perder espaço no Arsenal. O atacante não foi relacionado para os três primeiros jogos oficiais da equipe na temporada 2026/27 e também ficou fora da lista para a Supercopa da Inglaterra.

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Apesar de ter perdido espaço no Arsenal no início da temporada, Gabriel Martinelli chega ao Al-Hilal com experiência acumulada em alto nível pela Seleção Brasileira. O atacante disputou as Copas do Mundo de 2022 e 2026, ampliando o currículo internacional antes de iniciar uma nova etapa no futebol saudita.

Agora, o brasileiro encara o desafio de defender o Al-Hilal e já deixou claro o que espera de sua passagem pelo clube. Em suas primeiras palavras como jogador da equipe, Martinelli destacou a ambição por títulos e o compromisso com os companheiros e torcedores:

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— Vou lutar por cada bola, em todos os jogos. Vou dar o meu melhor para vencer partidas e conquistar títulos por este clube.. Estou aqui para ganhar títulos por este clube, ajudar meus companheiros e fazer os torcedores felizes.

Gabriel Martinelli Al-Hilal
Gabriel Martinelli é o novo jogador do Al-Hilal (Foto: Divulgação)

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