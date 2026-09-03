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Lance! tem acesso aos óculos que viralizaram com Arrascaeta em jogo do Flamengo

Empresa que criou acessório do meia uruguaio tem Cristiano Ronaldo como sócio

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 20:30
Atualizado há 0 minutos
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Giorgian de Arrascaeta chegou para mais uma partida do Flamengo e, antes mesmo de a bola rolar, roubou a cena. Não foi por um drible, um gol ou uma assistência. O detalhe que chamou a atenção na chegada para o jogo contra o Mirassol, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, estava no rosto do uruguaio: um par de óculos especiais que emitia uma luz verde diretamente sobre os olhos.

+Como Cristiano Ronaldo ajuda a desenvolver tecnologia no Brasil

O visual inusitado rapidamente despertou a curiosidade da imprensa e dos torcedores rubro-negros. Nas redes sociais, a pergunta se repetiu: afinal, o que Arrascaeta estava usando?

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O equipamento é o óculos Circádia, desenvolvido pela empresa AVA CR7 e projetado pelo engenheiro Rodrigo Santana. O dispositivo custa cerca de R$ 1.200 e tem uma missão ambiciosa: ajudar a controlar e regular o ciclo circadiano, conhecido popularmente como o relógio biológico que organiza os períodos de sono e vigília do corpo humano.

E o Lance! foi além da curiosidade. A reportagem teve acesso ao equipamento, testou a novidade e conheceu um pouco mais da tecnologia por trás dos óculos que viralizaram com Arrascaeta.

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O funcionamento parte de uma luz verde direcionada para a retina. Segundo os responsáveis pelo desenvolvimento do aparelho, o estímulo atua sobre a melanopsina e provoca respostas relacionadas ao estado de alerta do organismo, com efeito percebido em poucos minutos.

A explicação ajuda a entender por que uma tecnologia como essa chama a atenção do futebol. O organismo humano, naturalmente, está programado para funcionar de uma maneira durante o dia e de outra à noite. Mas o futebol frequentemente exige concentração máxima justamente quando o relógio biológico começa a sinalizar o momento de desacelerar.

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É aí que entra a tentativa de "recalcular" o sistema circadiano. Para um atleta que vai entrar em campo à noite, a proposta é aumentar o estado de alerta e preparar o corpo para um período de alta exigência física e mental.

Arrascaeta usa tecnologia para acelerar recuperação
Rodrigo Santana e Arrascaeta durante a recuperação do jogador de fratura na clavícula (Foto: Arquivo Pessoal)

Cristiano Ronaldo é sócio da empresa brasileira

A reportagem do Lance! também conheceu de perto o universo por trás desses equipamentos. No ano passado, convidada a visitar a fábrica da empresa em Três Rios, a equipe passou cerca de quatro horas no local, acompanhando o desenvolvimento de aparelhos voltados para recuperação física e performance.

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E há um personagem especialmente obcecado por esse universo: Cristiano Ronaldo.

Desde 2023, o português não se limita ao papel de garoto-propaganda ou simples usuário dos produtos. Cristiano participa do processo, sugere melhorias e apresenta ideias para o desenvolvimento de novos equipamentos. Entre os produtos já lançados estão o Cryo Sports e a AVA Boots, além de tecnologias desenvolvidas exclusivamente para o atacante e mantidas sob sigilo a pedido do próprio jogador.

A parceria deu origem à AVA CR7, marca que atua no Brasil e na Europa e que também ampliou sua presença no futebol de seleções. Uruguai, Paraguai, Espanha e Portugal já utilizam equipamentos de recuperação da empresa.

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No Brasil, não há um acordo formal com a CBF, mas nomes como Neymar, Casemiro e Bruno Guimarães utilizam produtos da marca.

Agora, a tecnologia ganhou um novo cartão de visitas: os óculos verdes de Arrascaeta. Em um futebol cada vez mais obcecado por detalhes, talvez a preparação para um grande jogo comece antes mesmo do aquecimento — e, neste caso, pode começar com uma luz verde diante dos olhos.

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Lance! testa óculos que viralizou com Arrascaeta
Lance! testa óculos que viralizou com Arrascaeta (Foto: João Fraga / Lance!)
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