Lance! tem acesso aos óculos que viralizaram com Arrascaeta em jogo do Flamengo
Empresa que criou acessório do meia uruguaio tem Cristiano Ronaldo como sócio
Giorgian de Arrascaeta chegou para mais uma partida do Flamengo e, antes mesmo de a bola rolar, roubou a cena. Não foi por um drible, um gol ou uma assistência. O detalhe que chamou a atenção na chegada para o jogo contra o Mirassol, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, estava no rosto do uruguaio: um par de óculos especiais que emitia uma luz verde diretamente sobre os olhos.
+Como Cristiano Ronaldo ajuda a desenvolver tecnologia no Brasil
O visual inusitado rapidamente despertou a curiosidade da imprensa e dos torcedores rubro-negros. Nas redes sociais, a pergunta se repetiu: afinal, o que Arrascaeta estava usando?
O equipamento é o óculos Circádia, desenvolvido pela empresa AVA CR7 e projetado pelo engenheiro Rodrigo Santana. O dispositivo custa cerca de R$ 1.200 e tem uma missão ambiciosa: ajudar a controlar e regular o ciclo circadiano, conhecido popularmente como o relógio biológico que organiza os períodos de sono e vigília do corpo humano.
E o Lance! foi além da curiosidade. A reportagem teve acesso ao equipamento, testou a novidade e conheceu um pouco mais da tecnologia por trás dos óculos que viralizaram com Arrascaeta.
O funcionamento parte de uma luz verde direcionada para a retina. Segundo os responsáveis pelo desenvolvimento do aparelho, o estímulo atua sobre a melanopsina e provoca respostas relacionadas ao estado de alerta do organismo, com efeito percebido em poucos minutos.
A explicação ajuda a entender por que uma tecnologia como essa chama a atenção do futebol. O organismo humano, naturalmente, está programado para funcionar de uma maneira durante o dia e de outra à noite. Mas o futebol frequentemente exige concentração máxima justamente quando o relógio biológico começa a sinalizar o momento de desacelerar.
É aí que entra a tentativa de "recalcular" o sistema circadiano. Para um atleta que vai entrar em campo à noite, a proposta é aumentar o estado de alerta e preparar o corpo para um período de alta exigência física e mental.
Cristiano Ronaldo é sócio da empresa brasileira
A reportagem do Lance! também conheceu de perto o universo por trás desses equipamentos. No ano passado, convidada a visitar a fábrica da empresa em Três Rios, a equipe passou cerca de quatro horas no local, acompanhando o desenvolvimento de aparelhos voltados para recuperação física e performance.
E há um personagem especialmente obcecado por esse universo: Cristiano Ronaldo.
Desde 2023, o português não se limita ao papel de garoto-propaganda ou simples usuário dos produtos. Cristiano participa do processo, sugere melhorias e apresenta ideias para o desenvolvimento de novos equipamentos. Entre os produtos já lançados estão o Cryo Sports e a AVA Boots, além de tecnologias desenvolvidas exclusivamente para o atacante e mantidas sob sigilo a pedido do próprio jogador.
A parceria deu origem à AVA CR7, marca que atua no Brasil e na Europa e que também ampliou sua presença no futebol de seleções. Uruguai, Paraguai, Espanha e Portugal já utilizam equipamentos de recuperação da empresa.
No Brasil, não há um acordo formal com a CBF, mas nomes como Neymar, Casemiro e Bruno Guimarães utilizam produtos da marca.
Agora, a tecnologia ganhou um novo cartão de visitas: os óculos verdes de Arrascaeta. Em um futebol cada vez mais obcecado por detalhes, talvez a preparação para um grande jogo comece antes mesmo do aquecimento — e, neste caso, pode começar com uma luz verde diante dos olhos.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Futebol Nacional
Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da LibertadoresHá 1 hora
Fora de Campo
Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPNHá 2 horas
Flamengo
Deuses ancestrais e o 'Urubu de Lima': a história por trás do novo Manto do FlamengoHá 3 horas
Futebol Nacional
Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do paísHá 3 horas
Fora de Campo
Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'Há 10 horas
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'Há 12 horas
Mais LANCE!