Maurício Dulac encara Al Ahli em duelo com quatro brasileiros

Maurício Dulac terá mais um teste importante à frente do Al-Riyadh na Saudi Pro League. Depois de comandar a equipe na vitória por 1 a 0 sobre o NEOM, na última sexta-feira (28), o treinador brasileiro volta a campo nesta sexta (4), quando visita o Al Ahli, em Jeddah, pela quinta rodada do campeonato. O confronto ainda marcará o encontro com quatro brasileiros que defendem o clube adversário: Roger Ibañez, Galeno, Matheus Gonçalves e Ricardo Mathias.

A vitória diante do NEOM foi importante para o momento do Al-Riyadh. Antes do resultado positivo, o time havia perdido para Al-Ettifaq e Al-Nassr e empatado com o Al-Shabab. Com o primeiro triunfo na atual edição da liga, a equipe chegou aos quatro pontos após quatro rodadas e ganhou um novo impulso para a sequência da temporada.

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Al Ahli tem quatro brasileiros no elenco

Do outro lado no próximo duelo, Dulac encontrará um Al Ahli com forte presença brasileira. O zagueiro Roger Ibañez, os atacantes Galeno e Matheus Gonçalves e o centroavante Ricardo Mathias fazem parte do elenco da equipe de Jeddah.

Ricardo Mathias é o mais jovem entre os brasileiros. O centroavante tem 19 anos e foi contratado pelo Al Ahli no fim de 2025, depois de deixar o Internacional. Além dos brasileiros, o elenco adversário conta com nomes de destaque internacional, como Riyad Mahrez e Ivan Toney, aumentando o tamanho do desafio para o Al-Riyadh.

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Liga saudita conta com grandes nomes

A presença de Dulac na Saudi Pro League também ganha destaque pelo nível dos profissionais que passaram a trabalhar no futebol saudita. A temporada 2026/27 reúne treinadores conhecidos internacionalmente, como Simone Inzaghi, no Al-Hilal; Ange Postecoglou, no Al-Nassr; Brendan Rodgers, no Al-Qadsiah; Christophe Galtier, no NEOM; e Bruno Lage, no Al-Diriyah.

Além de Dulac, outro brasileiro também comanda uma equipe na competição: Fábio Carille, atualmente à frente do Al-Fayha.

Mauricio Dulac celebra vitória do Al-Riyadh sobre o Al-Ittihad, pela Saudi Pro League (Foto: Divulgação)

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