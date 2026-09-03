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Campeão do mundo anuncia aposentadoria da seleção espanhola

Lateral-direito se dedicará somente ao Atlético de Madrid

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 17:23
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Marcos Llorente segura o troféu da Copa do Mundo ao lado de outros companheiros da Espanha e Atlético de Madrid
Marcos Llorente segura o troféu da Copa do Mundo ao lado de outros companheiros da Espanha e Atlético de Madrid (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

Campeão do mundo com a Espanha em 2026, Marcos Llorente anunciou sua aposentadoria da seleção, nesta quinta-feira (3). Em uma carta publicada nas redes sociais, o jogador do Atlético de Madrid surpreendeu com sua retirada aos 31 anos.

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- Depois de muito tempo pensando, decidi encerrar minha etapa com a seleção. Sou consciente de que sou jovem e que se continuasse fazendo bem minhas coisas, talvez me restariam alguns anos para jogar com essa camisa. Sei que muitos não entenderão. Mas é uma decisão pessoal, muito pensada e muito pessoal (...) Fico com tudo o que foi vivido, principalmente nos últimos 52 dias. Com um grupo maravilhoso que lutou até o fim para colocar a Espanha no lugar mais alto.

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Na Copa do Mundo de 2026, Marcos Llorente foi titular nos jogos da Espanha contra Cabo Verde e Uruguai, ambos válidos pela fase de grupos. No mata-mata, o lateral do Atlético de Madrid perdeu espaço para Pedro Porro, que marcou um dos gols da vitória da Fúria por 2 a 0 sobre a França, na semifinal.

Com o fim de sua passagem pela Espanha, Marcos Llorente se dedicará exclusivamente ao Atlético de Madrid. O atleta chegou ao clube colchonero em 2019 proveniente do Real Madrid e conquistou um título da La Liga com Diego Simeone.

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Marcos Llorente põe as mãos na cabeça após jogo da Espanha na Copa do Mundo
Marcos Llorente põe as mãos na cabeça após jogo da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
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