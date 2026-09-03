Campeão do mundo anuncia aposentadoria da seleção espanhola
Lateral-direito se dedicará somente ao Atlético de Madrid
Campeão do mundo com a Espanha em 2026, Marcos Llorente anunciou sua aposentadoria da seleção, nesta quinta-feira (3). Em uma carta publicada nas redes sociais, o jogador do Atlético de Madrid surpreendeu com sua retirada aos 31 anos.
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- Depois de muito tempo pensando, decidi encerrar minha etapa com a seleção. Sou consciente de que sou jovem e que se continuasse fazendo bem minhas coisas, talvez me restariam alguns anos para jogar com essa camisa. Sei que muitos não entenderão. Mas é uma decisão pessoal, muito pensada e muito pessoal (...) Fico com tudo o que foi vivido, principalmente nos últimos 52 dias. Com um grupo maravilhoso que lutou até o fim para colocar a Espanha no lugar mais alto.
Na Copa do Mundo de 2026, Marcos Llorente foi titular nos jogos da Espanha contra Cabo Verde e Uruguai, ambos válidos pela fase de grupos. No mata-mata, o lateral do Atlético de Madrid perdeu espaço para Pedro Porro, que marcou um dos gols da vitória da Fúria por 2 a 0 sobre a França, na semifinal.
Com o fim de sua passagem pela Espanha, Marcos Llorente se dedicará exclusivamente ao Atlético de Madrid. O atleta chegou ao clube colchonero em 2019 proveniente do Real Madrid e conquistou um título da La Liga com Diego Simeone.
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