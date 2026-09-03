Robinho Jr é anunciado como reforço de clube italiano
Atleta está emprestado pelo Santos por um ano
Emprestado por um ano pelo Santos, Robinho Jr foi anunciado como novo reforço do Genoa, da Itália, nesta quinta-feira (3). O clube conta com a opção de compra do jogador brasileiro ao fim da temporada europeia.
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Robinho Jr já vestiu a camisa do Genoa e estará à disposição do técnico Daniele De Rossi para os próximos compromissos da equipe. Nesta sexta-feira (4), a nova equipe do brasileiro encara o Como, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano.
Nas negociações com o Santos por Robinho Jr, o Genoa se comprometeu a cobrir o salário de forma integral do jovem de 18 anos. Esse era um dos entraves que chegaram a colocar a operação em risco antes do fechamento da janela de transferências.
No Genoa, Robinho Jr viverá sua primeira experiência no futebol europeu após não ter tido muita minutagem com o Santos em 2026. O atleta foi utilizado em 12 partidas entre jogos do Brasileirão, Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista.
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