Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Robinho Jr é anunciado como reforço de clube italiano

Atleta está emprestado pelo Santos por um ano

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 13:58
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Robinho Jr é anunciado com a camisa do Genoa, da Itália
Robinho Jr é anunciado com a camisa do Genoa, da Itália (Foto: Divulgação)

Emprestado por um ano pelo Santos, Robinho Jr foi anunciado como novo reforço do Genoa, da Itália, nesta quinta-feira (3). O clube conta com a opção de compra do jogador brasileiro ao fim da temporada europeia.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Robinho Jr já vestiu a camisa do Genoa e estará à disposição do técnico Daniele De Rossi para os próximos compromissos da equipe. Nesta sexta-feira (4), a nova equipe do brasileiro encara o Como, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano.

continua após a publicidade

Nas negociações com o Santos por Robinho Jr, o Genoa se comprometeu a cobrir o salário de forma integral do jovem de 18 anos. Esse era um dos entraves que chegaram a colocar a operação em risco antes do fechamento da janela de transferências.

No Genoa, Robinho Jr viverá sua primeira experiência no futebol europeu após não ter tido muita minutagem com o Santos em 2026. O atleta foi utilizado em 12 partidas entre jogos do Brasileirão, Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Robinho Jr vestido com a camisa do Genoa, da Itália
Robinho Jr vestido com a camisa do Genoa, da Itália (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcelo Dulac em ação no comando do Al-Riyadh, da Arábia Saudita

Futebol Internacional

Maurício Dulac encara Al Ahli em duelo com quatro brasileiros

Há 1 hora
Semenyo comemora com Cherki gol do Manchester City sobre o Chelsea na final da FA Cup

Futebol Internacional

Contradição ou lógica: Manchester City começa era pós-Guardiola com legião de dribladores

Há 2 horas
Cucurella corre em treino de pré-temporada do Real Madrid

Futebol Internacional

Quem chega e quem sai dos grandes clubes de La Liga?

Há 2 horas
Técnico do PSG, Luis Enrique fala em entrevista antes da final da Supercopa da Europa

Futebol Internacional

Técnico do PSG cita Flamengo e elogia Filipe Luís: 'Gosto muito'

Há 3 horas
Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco

Futebol Internacional

Filipe Luís põe Luis Enrique entre os cinco maiores técnicos da história

Há 3 horas
Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City

Futebol Internacional

Janela de transferências registra recorde; Copa do Mundo impulsiona

Há 3 horas
Mais LANCE!
Barcola em anúncio pelo Liverpool

Janela de transferências bate recorde com negócios acima de 100 milhões

Davide ancelotti botafogo

Clube de Davide Ancelotti bate recorde e vira máquina de vendas

Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Asencio em ação pelo Real Madrid

Astro do Real Madrid é criticado por Mourinho após sequência de problemas

Neymar durante o clássico entre Corinthians x Santos

Lesão de Neymar contra Palmeiras repercute na Espanha: 'De volta à enfermaria'

Rodrygo e Carlo Ancelotti no CT do Real Madrid

Antes da convocação do Brasil, Ancelotti visita CT do Real Madrid

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Partidas do Campeonato Argentino serão paralisadas em homenagem a Messi

Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)

Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

CBF anuncia amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura em novembro

Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS

Ex-Palmeiras e Botafogo protagoniza maior transferência entre clubes da MLS

Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai

Ex-Vasco acerta com Inter Miami e será companheiro de Messi

Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim

Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço

NIck Woltemade assina contrato como novo jogador da Juventus

Novo reforço da Juventus se compara com Ibrahimovic