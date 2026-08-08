Pai e gestor: Jorge Messi transformou carreira de Lionel Veterano faleceu aos 68 anos na Argentina

Falecido na madrugada de sábado (8), Jorge Messi não foi apenas um pai na carreira de Lionel Messi, mas também um gestor. O argentino foi um dos responsáveis por transformar o filho em uma lenda do futebol no século.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Formado como técnico químico, Jorge Messi trabalhou em uma fábrica metalúrgica na década de 1980, onde chegou até a se tornar gerente. No entanto, a vida do veterano mudou após o nascimento de Lionel Messi, em 1987.

continua após a publicidade

Nascido em Rosário, Lionel Messi sonhava em se tornar jogador de futebol durante sua infância e iniciou sua trajetória nas categorias de base do Newell's Old Boys. Mas aos nove anos de idade, o jogador foi diagnosticado com um problema hormonal.

O tratamento era muito caro para o clube rosarino bancar sozinho, mas Jorge Messi costurou um acordo com a metalúrgica em que trabalhava para ajudar com parte do custo. No entanto, uma grave crise econômica fez com que a empresa cortasse o benefício no início dos anos 2000.

continua após a publicidade

Com a recusa do Newell's Old Boys em bancar o tratamento sozinho, Jorge Messi e Lionel viajaram para Barcelona para a realização de um teste em 2000. Após a aprovação do jovem de 13 anos, o clube catalão acertou um acordo com a família do jogador em janeiro de 2001, onde o pai ganharia um emprego, e o jovem seguiria com seus procedimentos hormonais por conta da entidade culé.

No início, Lionel Messi e sua família encontraram dificuldades para se adaptar ao estilo de vida europeu. No entanto, a jovem promessa de La Masia pedia para que seu pai permanecesse na Catalunha para acompanhá-lo em sua jornada.

continua após a publicidade

- Meu pai sempre esteve ao meu lado. Passamos por muitas coisas difíceis. Às vezes eu me trancava no quarto para chorar sozinho, ou ele fazia o mesmo, sem que eu visse. Fingíamos que estávamos bem, mas não estávamos. Meu pai me perguntou o que eu queria fazer, se eu queria continuar ou se deveríamos voltar. Eu queria continuar e ele ficou comigo - disse Messi, em uma entrevista em 2007 concedida à Radio Del Plata.

E após o sucesso do filho, Jorge Messi atuou como um conselheiro, líder da família, mas também um gestor da carreira de Lionel. O progenitor negociava contratos com empresas, mas também atuava nos bastidores da trajetória profissional do craque e mantinha contato com o Barcelona e com a La Liga em um período que atuava como um agente de seu herdeiro.

continua após a publicidade

Ausência de Jorge Messi na Copa do Mundo foi sinal

Jorge Messi sempre foi uma pessoa muito presente na vida pessoal dos filhos, mas também dos jogos de Lionel ao longo de sua carreira por Barcelona, PSG, Inter Miami e Argentina. No entanto, o progenitor do craque não viajou aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, o que gerou rumores sobre sua saúde.

Após a estreia da Argentina com show de Lionel Messi sobre a Argélia, a família publicou um comunicado em que dizia que Jorge Messi estava em Rosário tratando de um problema de saúde. A doença e a causa da morte nunca foi divulgada.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.