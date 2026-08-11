Resultados dos jogos da Libertadores e Sul-Americana nesta terça-feira (11); veja Confira os resultados dos jogos das oitavas de final nas competições internacionais

Os jogos das competições internacionais desta terça-feira (11) na América do Sul foram agitados, com jogos decisivos pelas oitavas de final da Sul-Americana e da Libertadores. Entre os brasileiros, Fluminense e São Paulo entraram em campo, mas não venceram. Confira os detalhes e os resultados das partidas.

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Boca Juniors 3 x 1 Recoleta pela Sul-Americana

Delgado comemora vitória do Boca Juniors na Libertadores. (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

O Boca Juniors conseguiu um resultado importante na Sul-Americana ao vencer o Recoleta por 3 a 1 no estádio do Huracán, como mandante, e leva uma boa vantagem para o jogo de volta. O time paraguaio surpreendeu ao abrir o placar, mas os argentinos conseguiram a virada com gols de Ascacíbar, Delgado e Leonel Flores. O jogo ficou marcado por um erro curioso da arbitragem, que permitiu ao Boca dar o pontapé inicial no começo dos dois tempos de jogo.

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Bolívar 1 x 1 São Paulo pela Sul-Americana

Arboleda, do São Paulo, celebra o gol contra o Bolívar pela Sul-Americana, em La Paz (Foto: Jorge Bernal / AFP)

Na altitude de La Paz, o São Paulo segurou um empate em 1 a 1 contra o Bolívar. O Tricolor saiu na frente com um gol de cabeça do zagueiro Arboleda, que aproveitou cobrança de escanteio de Iago Borduchi, estreante da noite. No segundo tempo, Melgar aproveitou uma sobra na entrada da área e igualou para os donos da casa, deixando a decisão totalmente aberta para o jogo de volta no Morumbis.

Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia pela Libertadores

Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Pela Libertadores, o Fluminense não saiu do 0 a 0 com o Independiente Rivadavia no Maracanã. Em uma noite de pouca inspiração do ataque tricolor, o goleiro Fábio precisou brilhar com defesas importantes para garantir que o time não saísse derrotado. A atuação ruim e o resultado irritaram a torcida, que vaiou a equipe e protestou com gritos de "time sem vergonha" após o apito final.

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Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica pela Libertadores

Joaquin Correa atuando pelo Estudiantes na Libertadores. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Também pela competição continental, Estudiantes e Universidad Católica empataram por 1 a 1 na Argentina. O dono da casa começou pressionando e abriu o placar logo aos quatro minutos com Tobio Burgos. No entanto, a equipe chilena reagiu no segundo tempo e buscou o empate com Fernando Zampedri, que contou com um desvio na defesa para balançar as redes e levar a igualdade para o confronto de volta no Chile. A partida marcou a reestreia de Joaquin Correa, que deixou o Botafogo para atuar no clube argentino.

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