Real Madrid ainda espera se desfazer de astros antes do início da temporada
Mourinho quer reduzir o elenco antes da temporada
José Mourinho já definiu o tamanho ideal do elenco do Real Madrid para a temporada. Segundo o jornal "Diario AS", o treinador português quer trabalhar com 20 jogadores, além dos atletas afastados por lesões de longa duração. Atualmente, o grupo conta com 26 nomes, o que coloca três jogadores como possíveis saídas.
— Quero um elenco pequeno, 20 jogadores mais aqueles que estão lesionados — afirmou Mourinho após a partida em Budapeste.
O Real Madrid tem três jogadores lesionados por longo período: Militão, Mendy e Rodrygo. Dessa forma, para chegar ao número desejado pelo técnico, o clube ainda precisaria negociar três atletas.
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Real Madrid investiu 225 milhões de euros no elenco
O clube gastou cerca de 225 milhões de euros em seis reforços para atender aos pedidos de Mourinho: Diomande, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva e Carlos Espí.
A versatilidade de alguns jogadores, porém, pode ajudar o treinador a administrar um elenco maior. Güler e Bernardo Silva, por exemplo, podem atuar em diferentes posições, enquanto Bellingham também oferece alternativas no meio e no ataque. Dumfries chegou a ser testado como meia-atacante durante a pré-temporada.
A ideia de Mourinho é ter dois jogadores por posição, evitando atletas com poucos minutos e pouca perspectiva de participação no time.
Camavinga, Mendy e Asensio estão entre as possíveis saídas
De acordo com informações da imprensa espanhola, o Real Madrid ainda espera receber propostas por alguns jogadores. Camavinga é um dos nomes avaliados pelo clube, embora o francês tenha indicado que pretende permanecer. Mourinho, inclusive, ficou impressionado com o desempenho do meio-campista na pré-temporada.
Mendy vive uma situação diferente. O lateral-esquerdo tem histórico de lesões e disputa espaço em uma posição que já conta com outras opções. O clube gostaria de encontrar uma solução, mas o jogador não pretende deixar o Real Madrid.
Já Asensio também aparece entre os possíveis negociados. O atacante formado no clube queria aproveitar a pré-temporada para convencer Mourinho, mas sofreu uma lesão muscular no reto femoral e ficará afastado por cerca de seis semanas, dificultando a chegada de propostas.
Além dos três, o Real Madrid pode aceitar outras saídas caso receba boas ofertas. A diretoria, porém, ainda precisa equilibrar o desejo de Mourinho por um elenco mais curto com a necessidade de manter opções suficientes para toda a temporada.
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