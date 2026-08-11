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Conmebol remarca jogos de Libertadores e Sul-Americana adiados por terremotos na Colômbia

Dois confrontos, um de cada torneio, foram postergados pela tragédia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 19:55
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Libertadores e Sul-Americana - Taça
Taças de Libertadores e Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (11) as novas datas das partidas de oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana adiadas por conta dos terremotos na Colômbia. Dois confrontos, um de cada torneio, foram postergados pela tragédia que deixou ao menos 111 mortos e 87 feridos, segundo as autoridades colombianas.

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Jogos adiados e novas datas

O Deportes Tolima receberia o Independiente del Valle, do Equador, nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em Ibagué, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Agora, o duelo será disputado daqui uma semana, no dia 18, no mesmo horário e local. A mudança influencia também a data do jogo de volta, agora marcado para o dia 25, no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

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Na quarta-feira (12), no mesmo horário, o Independiente Santa Fe enfrentaria o River Plate, da Argentina, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL), pelas oitavas da Sul-Americana. O confronto também foi adiado em uma semana e remarcado para o dia 19, às 21h30 (de Brasília). A volta, por sua vez, acontecerá no dia 26, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires (ARG).

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Terremoto na Colômbia

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na última segunda-feira (10). Segundo autoridades colombianas, o tremor deixou ao menos 111 mortos e 87 feridos, principalmente nas regiões central e oeste do país.

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O epicentro do terremoto ocorreu em San José del Palmar, no oeste da Colômbia, a uma profundidade de 110 quilômetros, segundo a agência geológica dos Estados Unidos (USGS). A cidade fica a aproximadamente 230 quilômetros de Bogotá e a 150 quilômetros de Medellín e Cali.

Cerca de uma hora depois do primeiro tremor, uma réplica de magnitude 5,0 foi registrada na região, também a 100 quilômetros de profundidade. De acordo com o Serviço Geológico Colombiano, o terremoto foi o mais forte registrado no país na última década.

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Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol
Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)

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