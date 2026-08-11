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Supercopa da Europa: quem é o grande destaque do PSG?

Clube francês tem diversos astros

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 18:34
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jogadores do PSG celebram título da Champions League 25-26 sobre o Arsenal
Jogadores do PSG celebram título da Champions League 25-26 sobre o Arsenal (Foto: INA FASSBENDER/AFP)

Ousmane Dembélé chega à Supercopa da Europa como o principal nome do PSG para o duelo com o Aston Villa, nesta quarta-feira (12), em Salzburgo, na Áustria. Eleito melhor jogador do mundo após uma temporada decisiva para o bicampeonato do clube na Champions League, o atacante francês é a principal referência ofensiva da equipe de Luis Enrique.

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Dembélé foi um dos protagonistas da campanha europeia do PSG e terminou a última edição da Champions League com oito gols e duas assistências em 13 partidas. Nas semifinais, marcou três vezes contra o Bayern de Munique e também balançou as redes na decisão diante do Arsenal, além de participar do lance que originou o pênalti convertido no empate francês.

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O desempenho foi determinante para que o atacante recebesse a Bola de Ouro de 2025, superando companheiros de PSG e outros grandes nomes do futebol mundial. Agora, diante do Aston Villa, ele inicia a temporada como o jogador mais badalado do elenco que busca o primeiro título de 2026/27.

Dembélé ganhou protagonismo no PSG

A evolução do francês não ficou restrita aos números. Sob o comando de Luis Enrique, Dembélé passou a assumir uma participação maior na construção das jogadas e na pressão exercida pela equipe. O próprio atacante atribuiu parte dessa transformação às conversas com o treinador.

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– No início da temporada passada, ele falou comigo, dizendo que eu tinha que ser exemplar, que eu tinha que marcar mais gols, que eu tinha que dar mais assistências, mas também que eu tinha que me esforçar mais defensivamente – afirmou Dembélé.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)
Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

A mudança também fez o atacante ganhar espaço como uma das lideranças do elenco. Durante a última temporada, ele chegou a cobrar uma reação dos companheiros depois de uma derrota para o Rennes pelo Campeonato Francês, reforçando a importância do coletivo.

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Na final da Champions League, Dembélé não teve uma atuação perfeita, mas apareceu em um dos momentos decisivos. O francês participou da jogada que terminou em pênalti para o PSG, convertido por ele para empatar a partida contra o Arsenal. A igualdade permaneceu até o fim da prorrogação, e os franceses venceram nos pênaltis.

Kvaratskhelia e Vitinha também são protagonistas

Dembélé, porém, divide o protagonismo do PSG com outros jogadores importantes. Kvaratskhelia foi eleito pela Uefa o melhor jogador da Champions League, depois de terminar a competição com dez gols e seis assistências em 16 partidas.

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O georgiano também teve participação decisiva na final contra o Arsenal. Foi ele quem sofreu o pênalti convertido por Dembélé, em uma das principais jogadas ofensivas do PSG na partida. Kvaratskhelia, porém, não disputará a próxima Copa do Mundo, já que a Geórgia não conseguiu a classificação.

No meio-campo, Vitinha é outra peça central do time de Luis Enrique. O português exerce papel importante no controle da posse de bola e na organização das jogadas, enquanto João Neves acrescenta intensidade ao setor.

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A equipe ainda conta com referências como Marquinhos, capitão e líder da defesa, Achraf Hakimi, importante nos dois lados do campo, e Nuno Mendes, titular pelo lado esquerdo.

Para enfrentar o Aston Villa, porém, é Dembélé quem concentra a maior expectativa. Depois de liderar o PSG em uma temporada histórica e conquistar a principal premiação individual do futebol, o francês inicia o novo ciclo como a grande estrela da equipe.

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