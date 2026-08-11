Tchouaméni e Valverde se reencontram no Real Madrid após briga
Jogadores brigaram fisicamente no fim da temporada passada
Os meio-campistas Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde voltaram a se encontrar no centro de treinamentos de Valdebebas nesta segunda-feira (10). Este foi o primeiro contato entre os atletas após a Copa do Mundo e as férias de fim de temporada, três meses depois da briga física ocorrida no dia 7 de maio, na reta final da temporada passada, que resultou na internação do jogador uruguaio e em uma punição financeira recorde para os dois jogadores aplicada pelo clube merengue.
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Valverde e Tchouaméni brigaram no vestiário do Real Madrid
O incidente, que acabou gerando problemas internamente entre os jogadores, aconteceu após dois dias de desgastes acumulados entre os jogadores. Durante a briga, Valverde sofreu uma queda, bateu forte com a cabeça e foi levado ao hospital às pressas. O jogador recebeu diagnóstico de concussão cerebral e um corte na testa. Por conta do protocolo médico para lesões na cabeça, o uruguaio foi obrigado a se afastar das atividades na época.
Como resposta ao episódio, a diretoria do Real Madrid aplicou uma multa de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) para cada um dos envolvidos. Apesar de Tchouaméni ter admitido publicamente que "coisas aconteceram", ele negou parte das informações veiculadas pela imprensa, como a de que teria desferido um soco no companheiro, classificando a repercussão como "exagerada". Valverde também negou a agressão.
Jogadores se reconciliaram publicamente
Mesmo sem terem atuado juntos desde o ocorrido devido a lesões musculares subsequentes de ambos e ao fim da temporada do Real Madrid, os atletas garantem que o problema foi superado. Em entrevistas recentes, o francês revelou que ambos apertaram as mãos e mantêm o diálogo com a intenção de trabalharem juntos pelo objetivo de conquistar títulos.
Valverde também adotou um tom conciliador e afirmou que recebeu apoio da torcida e do clube durante o processo. O uruguaio declarou que o obstáculo servirá de aprendizado para que ele se torne um capitão melhor para a equipe.
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José Mourinho conta com os jogadores como titulares no meio-campo do Real Madrid
O técnico José Mourinho tem o desejo de selar definitivamente a paz entre a dupla. O planejamento do treinador português prevê que Tchouaméni e Valverde formem uma dupla no meio-campo, servindo de sustentação para um quarteto ofensivo composto por Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham e o recém-chegado Diomandé.
Até o momento, Mourinho optou por não tomar nenhuma medida especificamente com os jogadores por entender que o assunto já foi resolvido internamente. No entanto, a comissão técnica monitora de perto o entrosamento da dupla nos treinamentos desta pré-temporada, ciente de que o entendimento entre o francês e o uruguaio é vital para o equilíbrio do elenco em 2026/27.
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