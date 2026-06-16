Marcelo anuncia criação de clube de futebol na Espanha Ex-lateral do Fluminense e Real Madrid fundou o Doze Madrid Club de Fútbol

O ex-jogador Marcelo anunciou a criação do Doze Madrid Club de Fútbol, projeto esportivo idealizado a partir do zero na capital espanhola. O anúncio foi feito pelo ex-lateral do Real Madrid nesta terça-feira (16), em suas redes sociais. O novo clube vinha sendo estruturado nos bastidores e marca o primeiro investimento do ex-atleta na gestão de uma equipe de futebol após encerrar a carreira nos gramados.

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A direção do clube divulgou o slogan oficial do clube, que será "Onze no campo, Doze no coração". No entanto, o plano esportivo do Doze Madrid não foi detalhado no lançamento. A diretoria da nova equipe não informou se o foco da operação estará concentrado na montagem de um elenco profissional para disputar as divisões oficiais do país ou se a estrutura será direcionada para escolas de formação de atletas de base.

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— Hoje é um dia muito especial para mim, porque posso compartilhar algo com que trabalhamos e sonhamos há muito tempo. Hoje nasce o Doze Madrid Club de Fútbol. Depois de tantos anos vivendo o futebol por dentro, queria muito criar um projeto que começasse do zero, com ilusão, com valores e com pessoas que amam este esporte tanto quanto eu — publicou Marcelo nas redes sociais.

Identidade visual

O departamento de comunicação do novo clube apresentou a identidade visual oficial do time, que possui semelhanças com os padrões utilizados pelo Real Madrid. O escudo foi desenhado em formato circular e apresenta as letras "M", "D" e "Z" entrelaçadas de forma centralizada. A tipografia escolhida assemelha-se à identidade do clube espanhol onde Marcelo atuou.

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A escolha de cores do clube também segue o padrão visual do antigo clube do fundador. O escudo utiliza, de maneira predominante, as cores branca, preta e roxa. Os uniformes ainda não foram divulgados.

Escudo do Doze Madrid Club de Fútbol, clube fundado por Marcelo (Foto:Reprodução/Instagram)

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