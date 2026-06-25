logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fluminense recebe proposta do Betis por Facundo Bernal

Jogador é bem avaliado no mercado internacional

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 11:39
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Bernal chuta bola pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Bernal em ação pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense recebeu uma proposta do Betis, da Espanha, por Facundo Bernal. Os europeus desejam adquirir 100% dos direitos do jogador por US$ 10 milhões (cerca de 52 milhões de reais). O Tricolor negocia para ficar com uma parte dos direitos do volante.

continua após a publicidade
  • Thiago Silva em Fluminense x Bahia

    Efeito Thiago Silva: por que o retorno do capitão transforma o Fluminense

    Fluminense
    Há 10 horas
  • Lele-Fluminense-Madureira-Carioca

    Fluminense amplia empréstimo de Lelê até junho de 2027

    Fluminense
    Há 18 horas
  • Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado

    Futebol Nacional
    Há 18 horas

    • ➡️Efeito Thiago Silva: por que o retorno do capitão transforma o Fluminense

    Não é a primeira vez que o Tricolor recebe contato por Bernal. O jogador, comprado no meio de 2024 por US$ 3,5 milhões (18 milhões), é bem avaliado pelo mercado internacional. O próprio estafe do atleta faz um trabalho de buscar bons compradores do futebol europeu.

    O Betis sondou o Fluminense no início do ano sinalizando um valor inferior ao da proposta atual. O Tricolor rejeitou e pediu o montante de US$ 10 milhões. Agora, os espanhóis chegam ao número pretendido pelo Flu, mas a diretoria ainda negocia para ficar com uma parte dos direitos do jogador. Ou seja, no caso de uma futura venda do Betis, o clube teria um percentual a ser vendido.

    continua após a publicidade

    Os direitos do Bernal são divididos em 60% para o Fluminense e 40% para o Defensor (URU), além de 10% do valor de uma venda para os agentes do jogador.

    Bernal no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
    Bernal em ação no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Fluminense de volta das férias

    O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Thiago Silva em Fluminense x Bahia
    FluminenseEfeito Thiago Silva: por que o retorno do capitão transforma o FluminenseHá 6 horas
    Lele-Fluminense-Madureira-Carioca
    FluminenseFluminense amplia empréstimo de Lelê até junho de 2027Há 18 horas
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Futebol NacionalA menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercadoHá 19 horas
    Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham apresentam terceiro uniforme do Real Madrid
    Copa do Mundo 2026Real Madrid lidera, com surpresa na cola: veja artilharia por clubes da Copa do MundoHá 22 horas
    Thiago Silva Fluminense Vasco
    FluminenseFluminense ataca principais carências e faz mercado cirúrgico na pausa da CopaHá 1 dia
    Thiago Silva pelo Fluminense e Hulk pelo Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    FluminenseHulk revela conversa com Thiago Silva e bastidores do retorno ao FluminenseHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Hulk na apresentação oficial ao Fluminense no Maracanã
    Fluminense confirma amistosos no Maracanã; Hulk estreia e Thiago Silva é dúvida
    Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Fluminense tem entrave para estreias oficiais de Hulk e Thiago Silva
    Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)
    Torcida do Fluminense manda recado a Thiago Silva após retorno
    Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fluminense se reapresenta após férias durante a pausa da Copa do Mundo
    Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense muda programação e encaminha novos amistosos
    Nino mostra celular com imagem da esposa e segurando uma taça de campeão
    Presidente do Fluminense atualiza negociação com Nino
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
    Nino - Fluminense
    Nino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentário
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    Bastidores: como foi o retorno de Thiago Silva ao Fluminense?
    Thiago Silva comemora gol em Fluminense x Bahia no Maracanã
    Europeus comentam retorno de Thiago Silva ao Fluminense: 'Não seja'
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    Rivais reagem à volta de Thiago Silva ao Fluminense: 'Bizarro'
    Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva após a Copa do Mundo
    Canobbio celebra gol inédito em Copas, mas lamenta tropeço do Uruguai