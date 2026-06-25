Fluminense recebe proposta do Betis por Facundo Bernal Jogador é bem avaliado no mercado internacional

O Fluminense recebeu uma proposta do Betis, da Espanha, por Facundo Bernal. Os europeus desejam adquirir 100% dos direitos do jogador por US$ 10 milhões (cerca de 52 milhões de reais). O Tricolor negocia para ficar com uma parte dos direitos do volante.

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Não é a primeira vez que o Tricolor recebe contato por Bernal. O jogador, comprado no meio de 2024 por US$ 3,5 milhões (18 milhões), é bem avaliado pelo mercado internacional. O próprio estafe do atleta faz um trabalho de buscar bons compradores do futebol europeu.

O Betis sondou o Fluminense no início do ano sinalizando um valor inferior ao da proposta atual. O Tricolor rejeitou e pediu o montante de US$ 10 milhões. Agora, os espanhóis chegam ao número pretendido pelo Flu, mas a diretoria ainda negocia para ficar com uma parte dos direitos do jogador. Ou seja, no caso de uma futura venda do Betis, o clube teria um percentual a ser vendido.

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Os direitos do Bernal são divididos em 60% para o Fluminense e 40% para o Defensor (URU), além de 10% do valor de uma venda para os agentes do jogador.

Bernal em ação no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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