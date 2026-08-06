Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Destaque do Sub-17 do Santos acumula passagem pela Seleção de Portugal

Lateral de 16 anos se destaca no Santos e já defendeu Portugal

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
06/08/2026 20:11
Favorite o Lance! no Google
Kauã Miranda acumula passagens pela seleção de base de Portugal. Atualmente, joga pelo Sub-17 do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Kauã Miranda acumula passagens pela seleção de base de Portugal. Atualmente, joga pelo Sub-17 do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Líder do Grupo 13 do Campeonato Paulista Sub-17, o Santos conta com Kauã Miranda como uma das peças importantes da equipe na campanha da competição. O lateral-esquerdo de 16 anos vem ganhando espaço nas categorias de base do clube e alterna atuações pelo sub-17 com oportunidades no sub-20.

Nesta temporada, Kauã estreou pela equipe sub-20 no empate sem gols contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista da categoria. Além disso, o jogador também participou de treinamentos com o elenco profissional no CT Rei Pelé e segue sendo convocado regularmente para a Seleção Portuguesa Sub-16, pela qual disputou o Torneio de Desenvolvimento da UEFA, em maio.

continua após a publicidade

O bom momento individual acompanha a campanha do Santos no Paulista Sub-17. O Peixe lidera o Grupo 13 com 23 pontos em 11 partidas, somando sete vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 26 gols e possui saldo positivo de 15.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Kauã Miranda durante treino do time profissional do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Kauã Miranda durante treino do time profissional do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

O time iniciou a competição sem derrotas durante todo o mês de maio, com três vitórias consecutivas e um empate fora de casa diante do Jabaquara. Em julho, voltou a repetir uma sequência invicta, com duas vitórias e um empate.

continua após a publicidade

Individualmente, Kauã também apresenta números consistentes em 2026. Considerando os jogos pelo Santos Sub-17, Sub-20 e pela Seleção Portuguesa Sub-16, o lateral disputou 17 partidas na temporada, com 11 vitórias, três empates e três derrotas.

Com o jogador em campo, suas equipes sofreram 13 gols, média inferior a um gol por partida, marca que reforça a regularidade defensiva apresentada pelo atleta ao longo do ano.

continua após a publicidade

— O grupo está muito bem, confiante e focado. A gente sabe que a liderança é fruto do trabalho de todos, mas também sabemos que a segunda fase exige ainda mais. Nosso objetivo é manter esse nível e chegar para a próxima fase da melhor forma possível — afirmou Kauã Miranda.

O Santos encerra a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17 neste sábado (8), às 11h (de Brasília), diante do Mauá, no CT Rei Pelé, pela 14ª rodada da competição.

continua após a publicidade

Já classificado para a segunda fase, o Peixe busca confirmar a liderança do grupo antes da próxima etapa do estadual, que contará com 48 equipes divididas em novos grupos. De acordo com o regulamento, avançam os três melhores times de cada chave, além dos nove melhores quartos colocados.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Ananias durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

João Ananias se consolida na zaga e vira trunfo da defesa do Santos

Há 37 minutos
Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Futebol Nacional

Tabela da Copa do Brasil: veja datas dos jogos das quartas

Há 6 horas
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

Futebol Nacional

Quartas de final da Copa do Brasil: veja os times classificados

Há 8 horas
Thiago Balieiro foi contratado pelo Vitoria de Guimarães no meio do ano passado. (Foto: Divulgação/ Internet)

Santos

Ex-Menino da Vila mira nova temporada no futebol de Portugal

Há 11 horas
Mayke acumula apenas oito partidas pelo Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Rescisão de Mayke com o Santos é publicada no BID da CBF

Há 11 horas
João Ananias durante concentração do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos

Em uma semana, sete Meninos da Vila foram convocados para a Seleção Brasileira

Há 13 horas
Mais LANCE!
Neymar ironiza críticas de Casagrande após polêmica

Neymar dispara contra Casagrande: 'Respirou o ar errado'

Jogadores do Santos comemoram classificação na Copa do Brasil após vitória contra o Remo

Santos rebate fala do presidente do Remo contra Neymar

Anderson Daronco expulsa Marllon em Remo x Santos pela Copa do Brasil

Daronco relata ofensas e intimidação em súmula de Remo x Santos: 'Ladrão'

Daronco apitou Remo e Santos

Entenda o que é 'DOGSO' e os critérios para expulsar jogador do Remo

Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil

Resposta de Neymar a presidente do Remo viraliza: 'Psicológico forte'

Neymar publica fotos provocando presidente do Remo

'Vagabundeando': Neymar provoca presidente do Remo nas redes

Daronco expulsou Marllon após trocar o cartão amarelo pelo vermelho

Áudio do VAR mostra análise de Daronco em expulsão do Remo contra o Santos

Craque Neto durante ao vivo do Donos da Bola

Craque Neto sai em defesa do Neymar em polêmica: 'Foi monstro'

Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Mauro Cezar critica Neymar em Remo x Santos: 'Obrigação'

Fábio Sormani durante vídeo publicado em seu canal

Sormani analisa polêmica em Remo x Santos: 'Eu não entendo'

Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil

Neymar vira manchete na Europa após confusão: 'Foi lamentável'

Neymar soma 5 assistências e 8 gols nesta temporada pelo Santos (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

Dublador revela fala de Neymar a torcedor do Remo: 'Vem aqui'

Elenco do Santos comemora classificação na Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)

Santos faz publicação provocativa ao Remo após classificação