Destaque do Sub-17 do Santos acumula passagem pela Seleção de Portugal Lateral de 16 anos se destaca no Santos e já defendeu Portugal

Líder do Grupo 13 do Campeonato Paulista Sub-17, o Santos conta com Kauã Miranda como uma das peças importantes da equipe na campanha da competição. O lateral-esquerdo de 16 anos vem ganhando espaço nas categorias de base do clube e alterna atuações pelo sub-17 com oportunidades no sub-20.

Nesta temporada, Kauã estreou pela equipe sub-20 no empate sem gols contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista da categoria. Além disso, o jogador também participou de treinamentos com o elenco profissional no CT Rei Pelé e segue sendo convocado regularmente para a Seleção Portuguesa Sub-16, pela qual disputou o Torneio de Desenvolvimento da UEFA, em maio.

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O bom momento individual acompanha a campanha do Santos no Paulista Sub-17. O Peixe lidera o Grupo 13 com 23 pontos em 11 partidas, somando sete vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 26 gols e possui saldo positivo de 15.

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Kauã Miranda durante treino do time profissional do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

O time iniciou a competição sem derrotas durante todo o mês de maio, com três vitórias consecutivas e um empate fora de casa diante do Jabaquara. Em julho, voltou a repetir uma sequência invicta, com duas vitórias e um empate.

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Individualmente, Kauã também apresenta números consistentes em 2026. Considerando os jogos pelo Santos Sub-17, Sub-20 e pela Seleção Portuguesa Sub-16, o lateral disputou 17 partidas na temporada, com 11 vitórias, três empates e três derrotas.

Com o jogador em campo, suas equipes sofreram 13 gols, média inferior a um gol por partida, marca que reforça a regularidade defensiva apresentada pelo atleta ao longo do ano.

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— O grupo está muito bem, confiante e focado. A gente sabe que a liderança é fruto do trabalho de todos, mas também sabemos que a segunda fase exige ainda mais. Nosso objetivo é manter esse nível e chegar para a próxima fase da melhor forma possível — afirmou Kauã Miranda.

O Santos encerra a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17 neste sábado (8), às 11h (de Brasília), diante do Mauá, no CT Rei Pelé, pela 14ª rodada da competição.

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Já classificado para a segunda fase, o Peixe busca confirmar a liderança do grupo antes da próxima etapa do estadual, que contará com 48 equipes divididas em novos grupos. De acordo com o regulamento, avançam os três melhores times de cada chave, além dos nove melhores quartos colocados.

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