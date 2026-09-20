Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, faz golaço de bicicleta no México; veja
Colombiano marcou um golaço em clássico mexicano
Miguel Borja, atacante colombiano de 33 anos conhecido no Brasil pelas passagens por Palmeiras e Grêmio de 2017 a 2021, fez um golaço de bicicleta pelo América, do México, contra o Chivas Guadalajara, pelo Campeonato Mexicano, e chamou atenção nas redes sociais.
O gol do jogador foi o primeiro da reação do América, que perdia o clássico por 2 a 0. Depois disso, Borja ainda empatou a partida. A partida travou uma disputa direta pelas primeiras posições na tabela. O Chivas Guadalajara é o vice-líder do Apertura, com 18 pontos, e o América está em terceiro, com 17 pontos. O líder é o Toluca, com 19.
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QUE GOLAÇO DE MIGUEL BORJA! 🤯🇨🇴— 𝖣𝖠𝖵𝖨𝖣𝖲 (@d20fernandes) September 20, 2026
No seu primeiro Clássico Nacional no México, o colombiano sacou de uma bicicleta absolutamente BRUTAL frente ao Chivas. Uma autêntica obra de arte! 🎨⚽️ pic.twitter.com/hyz1YsbxeV
SIMPLESMENTE UM GOLAÇO DE BICICLETA DE MIGUEL BORJA! pic.twitter.com/PVnWGFXYZZ— Gustavo Terini (@gustavoterini) September 20, 2026
A história de Miguel Borja no Brasil
Após ter se destacado pelo Atlético Nacional na conquista da Copa Libertadores 2016, tendo inclusive sido eleito o Jogador da América daquele ano, o clube colombiano vendeu o atacante para o Palmeiras por 33 milhões de reais, a quarta transferência mais cara do futebol brasileiro na época e, até então, a maior da história do Verdão.
Com altos e baixos sob comando de vários treinadores, o jogador fez 36 gols em 112 jogos, revezando a titularidade ao longo do período com Deyverson e até outros jogadores improvisados, tendo sido importante na conquista do Brasileirão 2018. Depois de três anos no Verdão, o clube o emprestou para o Junior Barranquilla de 2020 até o meados de 2021, quando, ainda com contrato do Palmeiras, foi emprestado ao Grêmio no segundo semestre de 2021.
Em dezembro de 2021, o Junior Barranquilla anunciou a compra de Borja por US$ 3,5 milhões (R$ 20 milhões, na época). Em julho de 2022, foi contratado pelo River Plate por US$ 6,5 milhões (R$ 35,16 milhões). Em 2026, passou pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e está desde agosto no América, do México.
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