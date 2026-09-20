Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (20/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do futebol neste domingo
O domingo (20) terá uma programação recheada de jogos para os fãs de futebol, com duelos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e grandes confrontos do futebol europeu. Os destaques do dia ficam por conta de Grêmio x Palmeiras, Flamengo x Bragantino, Corinthians x Fluminense e Atlético de Madrid x Real Madrid.
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Confira a lista completa de jogos deste domingo (20/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.
Confira a lista completa de jogos deste domingo (20/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.
Campeonato Brasileiro
- 11h: Grêmio x Palmeiras – Premiere
- 16h: Vitória x Cruzeiro – TV Globo (BA e MG), ge e Premiere
- 16h: Corinthians x Fluminense – TV Globo (demais praças) e Premiere
- 18h30: Flamengo x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere
- 19h30: Athletico-PR x Bahia – Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 11h: Ponte Preta x CRB – Disney+
- 16h: Goiás x Avaí – Disney+
- 18h30: Londrina x Fortaleza – XSports, ESPN, Canal GOAT e Disney+
Campeonato Italiano
- 7h30: Fiorentina x Napoli – Sportynet (TV e YouTube) e Disney+
- 10h: Parma x Genoa – ESPN 4 e Disney+
- 10h: Frosinone x Como – Sportynet (TV e YouTube) e Disney+
- 13h: Juventus x Atalanta – CazéTV e Disney+
- 15h45: Milan x Lecce – ESPN e Disney+
Campeonato Português
- 11h30: Vitória de Guimarães x Moreirense – N Sports e Disney+
- 14h: Santa Clara x Braga – N Sports e Disney+
- 16h30: Porto x Benfica – Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h: Getafe x Málaga – CazéTV
- 11h15: Atlético de Madrid x Real Madrid – CazéTV
- 13h30: Deportivo La Coruña x Real Betis – Sportynet (TV e YouTube) e CazéTV
- 13h30: Villarreal x Levante – CazéTV
- 16h: Valencia x Real Sociedad – CazéTV
Premier League
- 10h: Bournemouth x Liverpool – ESPN e Disney+
- 10h: Leeds United x Crystal Palace – Disney+
- 10h: Manchester City x Sunderland – ESPN 2 e Disney+
- 12h30: Fulham x Manchester United – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
- 10h: Auxerre x Brest – CazéTV
- 12h15: Nice x Lille – X Sports e CazéTV
- 15h45: Olympique de Marseille x PSG – X Sports e CazéTV
Campeonato Alemão
- 10h30: Bayer Leverkusen x RB Leipzig – SporTV, Jovem Pan Esportes e Canal GOAT
- 12h30: Schalke 04 x Elversberg – Sportynet (TV e YouTube)
- 14h30: Paderborn x Hoffenheim – Canal GOAT
Campeonato Holandês
- 7h15: Feyenoord x Utrecht – Disney+
- 9h30: Twente x PSV – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Escocês
- 8h: Celtic x Rangers – Canal GOLBR
Championship
- 8h: Wolverhampton x West Bromwich – ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
- 14h45: San Lorenzo x Boca Juniors – ESPN 3 e Disney+
- 19h15: Belgrano x Estudiantes de Río Cuarto – Disney+
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