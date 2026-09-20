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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (20/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do futebol neste domingo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 12:03
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AO VIVO Atlético de Madrid diminui contra o Real na semifinal da Supercopa
Real e Atlético se enfrentam no Dérbi de Madri neste domingo (Foto: Fadel SENNA / AFP)

O domingo (20) terá uma programação recheada de jogos para os fãs de futebol, com duelos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e grandes confrontos do futebol europeu. Os destaques do dia ficam por conta de Grêmio x Palmeiras, Flamengo x Bragantino, Corinthians x Fluminense e Atlético de Madrid x Real Madrid.

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Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians
O líder do Brasileirão, Flamengo venceu o Corinthians na 27° rodada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira a lista completa de jogos deste domingo (20/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Confira a lista completa de jogos deste domingo (20/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Campeonato Brasileiro

  • 11h: Grêmio x Palmeiras – Premiere
  • 16h: Vitória x Cruzeiro – TV Globo (BA e MG), ge e Premiere
  • 16h: Corinthians x Fluminense – TV Globo (demais praças) e Premiere
  • 18h30: Flamengo x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere
  • 19h30: Athletico-PR x Bahia – Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 11h: Ponte Preta x CRB – Disney+
  • 16h: Goiás x Avaí – Disney+
  • 18h30: Londrina x Fortaleza – XSports, ESPN, Canal GOAT e Disney+

Campeonato Italiano

  1. 7h30: Fiorentina x Napoli – Sportynet (TV e YouTube) e Disney+
  2. 10h: Parma x Genoa – ESPN 4 e Disney+
  3. 10h: Frosinone x Como – Sportynet (TV e YouTube) e Disney+
  4. 13h: Juventus x Atalanta – CazéTV e Disney+
  5. 15h45: Milan x Lecce – ESPN e Disney+

Campeonato Português

  • 11h30: Vitória de Guimarães x Moreirense – N Sports e Disney+
  • 14h: Santa Clara x Braga – N Sports e Disney+
  • 16h30: Porto x Benfica – Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h: Getafe x Málaga – CazéTV
  • 11h15: Atlético de Madrid x Real Madrid – CazéTV
  • 13h30: Deportivo La Coruña x Real Betis – Sportynet (TV e YouTube) e CazéTV
  • 13h30: Villarreal x Levante – CazéTV
  • 16h: Valencia x Real Sociedad – CazéTV

Premier League

  1. 10h: Bournemouth x Liverpool – ESPN e Disney+
  2. 10h: Leeds United x Crystal Palace – Disney+
  3. 10h: Manchester City x Sunderland – ESPN 2 e Disney+
  4. 12h30: Fulham x Manchester United – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

  • 10h: Auxerre x Brest – CazéTV
  • 12h15: Nice x Lille – X Sports e CazéTV
  • 15h45: Olympique de Marseille x PSG – X Sports e CazéTV

Campeonato Alemão

  • 10h30: Bayer Leverkusen x RB Leipzig – SporTV, Jovem Pan Esportes e Canal GOAT
  • 12h30: Schalke 04 x Elversberg – Sportynet (TV e YouTube)
  • 14h30: Paderborn x Hoffenheim – Canal GOAT

Campeonato Holandês

  • 7h15: Feyenoord x Utrecht – Disney+
  • 9h30: Twente x PSV – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Escocês

  • 8h: Celtic x Rangers – Canal GOLBR

Championship

  1. 8h: Wolverhampton x West Bromwich – ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

  • 14h45: San Lorenzo x Boca Juniors – ESPN 3 e Disney+
  • 19h15: Belgrano x Estudiantes de Río Cuarto – Disney+

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