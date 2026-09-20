Arroyo, do Cruzeiro, é convocado pela seleção do Equador

O atacante do Cruzeiro, Keny Arroyo, foi convocado pelo treinador Marcelo Gallardo para os amistosos de setembro da seleção do Equador, que serão disputados na Ásia. Os equatorianos enfrentarão Coreia do Sul, Japão e Panamá ou Nova Zelândia.

Aos 20 anos, o equatoriano chega à terceira convocação para a equipe principal, após ter sido chamado em duas oportunidades, ambas em 2024.

Desde que chegou ao Cruzeiro, em setembro do ano passado, Arroyo vem ganhando espaço e protagonismo. O atacante soma 58 jogos pelo clube, com 11 gols e quatro assistências, além de ter sido campeão mineiro nesta temporada.

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Entre os momentos de destaque do atacante estão os gols contra o Flamengo e no clássico diante do Atlético-MG, reforçando sua capacidade de aparecer em partidas importantes.

A convocação acontece em um momento de valorização do atacante no cenário internacional. Um estudo do CIES Football Observatory coloca Arroyo entre os pontas Sub-21 de maior destaque do futebol mundial.

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Arroyo comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Aos 20 anos, o jogador aparece como uma das opções da nova geração equatoriana e pode ganhar ainda mais espaço no processo de renovação da seleção, mirando o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Arroyo pelo Cruzeiro

Arroyo foi contratado pelo Cruzeiro em setembro de 2025. Na época, a equipe mineira organizou uma operação complexa com o Besiktas, da Turquia, e pagou cerca de R$ 50 milhões pelo atacante.

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Desde sua chegada, o equatoriano ganhou espaço no time celeste comandado por Leonardo Jardim. Após período de baixa com Tite, recuperou prestígio com Artur Jorge e passou de 15 participações em gols.

Em 57 partidas com a camisa do Cruzeiro, Arroyo marcou 11 gols e deu quatro assistências, participando do título do Campeonato Mineiro deste ano.

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