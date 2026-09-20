Matheus Cunha marca no fim e salva United de derrota na Premier League
Gol do atacante brasileiro nos acréscimos garante empate em 1 a 1 contra o Fulham pela 5ª rodada
Matheus Cunha salvou o Manchester United de uma segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês. O atacante brasileiro marcou aos 44 minutos do segundo tempo e garantiu o empate por 1 a 1 contra o Fulham, neste domingo, em jogo válido pela 5ª rodada da Premier League. Veja o gol:
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O gol foi o primeiro de Cunha na temporada da Premier League. Até então, o atacante tinha contribuído apenas com uma assistência na competição.
O United chegou à partida pressionado e quase saiu derrotado após um gol contra de Lisandro Martínez no segundo tempo. O zagueiro argentino tentou dominar a bola após o goleiro Leno espalmar um chute, mas acabou mandando para as próprias redes com o arqueiro ainda caído.
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Quando a derrota parecia certa para o United, Cunha apareceu com um chute de fora da área. A bola desviou no trajeto e morreu no meio do gol.
Com o resultado, o Manchester United ocupa a 12ª colocação na Premier League, com 5 pontos. O Fulham deixou a lanterna e subiu para a 19ª posição, somando 2 pontos.
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