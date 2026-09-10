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James Rodríguez volta a jogar na Colômbia após 19 anos; veja clube

Meia de 35 anos retorna ao futebol colombiano após quase duas décadas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 23:14
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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James Rodríguez em ação contra a Argentina pelas Eliminatórias (Foto: Luis Robayo/AFP)
James Rodríguez em ação contra a Argentina pelas Eliminatórias (Foto: Luis Robayo/AFP)

Aos 35 anos, James Rodríguez está de volta ao futebol colombiano. O meia foi anunciado pelo Atlético Nacional nesta quinta-feira (10) e retornará ao país após 19 anos. O jogador, que estava no Minnesota United, da MLS, foi confirmado como novo reforço do clube de Medellín.

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Nascido em Cúcuta, James foi revelado pelo Envigado e deixou o futebol colombiano em 2007, quando se transferiu para o Banfield, da Argentina. No clube argentino, ganhou destaque rapidamente e chamou a atenção do futebol europeu.

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Em 2010, o meia chegou ao Porto, de Portugal, onde viveu uma das primeiras grandes fases da carreira. O desempenho pelo clube português abriu as portas para gigantes do continente, como Real Madrid e Bayern de Munique.

James Rodríguez é o novo reforço do Atlético Nacional
James Rodríguez é o novo reforço do Atlético Nacional (Foto: Reprodução)

James também teve passagens por Monaco, Everton e Olympiacos, além de outros clubes. Em 2023, desembarcou no Brasil para defender o São Paulo. A passagem pelo Tricolor, porém, foi marcada por altos e baixos, e o colombiano deixou o clube no ano seguinte.

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Após a saída do São Paulo, James passou por Rayo Vallecano, da Espanha, León, do México, e Minnesota United, dos Estados Unidos, seu último clube antes do retorno à Colômbia.

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