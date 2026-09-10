James Rodríguez volta a jogar na Colômbia após 19 anos; veja clube
Meia de 35 anos retorna ao futebol colombiano após quase duas décadas
Aos 35 anos, James Rodríguez está de volta ao futebol colombiano. O meia foi anunciado pelo Atlético Nacional nesta quinta-feira (10) e retornará ao país após 19 anos. O jogador, que estava no Minnesota United, da MLS, foi confirmado como novo reforço do clube de Medellín.
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Nascido em Cúcuta, James foi revelado pelo Envigado e deixou o futebol colombiano em 2007, quando se transferiu para o Banfield, da Argentina. No clube argentino, ganhou destaque rapidamente e chamou a atenção do futebol europeu.
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Em 2010, o meia chegou ao Porto, de Portugal, onde viveu uma das primeiras grandes fases da carreira. O desempenho pelo clube português abriu as portas para gigantes do continente, como Real Madrid e Bayern de Munique.
James também teve passagens por Monaco, Everton e Olympiacos, além de outros clubes. Em 2023, desembarcou no Brasil para defender o São Paulo. A passagem pelo Tricolor, porém, foi marcada por altos e baixos, e o colombiano deixou o clube no ano seguinte.
Após a saída do São Paulo, James passou por Rayo Vallecano, da Espanha, León, do México, e Minnesota United, dos Estados Unidos, seu último clube antes do retorno à Colômbia.
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Veja o anúncio:
Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026
Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx
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