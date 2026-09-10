Com gol de Matheus Cunha, United atropela novato na Champions League
Time deu o pontapé inicial na Champions com atuação segura e dominante
O Manchester United deu o pontapé inicial na Champions League com uma atuação segura e dominante. Jogando em Old Trafford, a equipe comandada pelo técnico Michael Carrick não teve dificuldades para superar o estreante Sabah FK, da Eslovênia, aplicando uma goleada por 4 a 0.
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Como foi a partida entre Manchester United e Sabah ?
Apesar de um início ligeiramente estudado, os donos da casa abriram o placar aos 28 minutos. Dorgu avançou pela ponta e cruzou na medida para o brasileiro Matheus Cunha, que se antecipou na primeira trave e desviou para o fundo da rede. O time visitante tentou responder em cabeçada perigosa de Joy-Lance Mickels, mas os Red Devils rapidamente retomaram o controle absoluto da partida.
Ainda no primeiro tempo, a superioridade inglesa se transformou em vantagem confortável no marcador. Youri Tielemans ajeitou de primeira para Bruno Fernandes, e o capitão finalizou com categoria para fazer o segundo. Pouco antes do intervalo, Bryan Mbeumo serviu Benjamin Šeško em profundidade; o atacante driblou o goleiro Stas Pokatilov e empurrou para o gol vazio, cravando o terceiro.
Na etapa final, o Manchester United administrou o ritmo de jogo, mas voltou a balançar as redes aos 23 minutos (68 minutos de partida). O atacante Joshua Zirkzee arriscou uma finalização de calcanhar que deixou o goleiro sem reação. A bola parou sobre a linha e o zagueiro Lisandro Martínez completou para decretar o 4 a 0 definitivo na Inglaterra.
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