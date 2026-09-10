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Com gol de Matheus Cunha, United atropela novato na Champions League

Time deu o pontapé inicial na Champions com atuação segura e dominante

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 18:05
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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O atacante brasileiro número 10 do Manchester United, Matheus Cunha, comemora o primeiro gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester United e Sabah FK, no Old Trafford, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 10 de setembro de 2026
Matheus Cunha antecipa a marcação na primeira trave e comemora o primeiro gol do Manchester United na Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

O Manchester United deu o pontapé inicial na Champions League com uma atuação segura e dominante. Jogando em Old Trafford, a equipe comandada pelo técnico Michael Carrick não teve dificuldades para superar o estreante Sabah FK, da Eslovênia, aplicando uma goleada por 4 a 0.

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O atacante brasileiro número 10 do Manchester United, Matheus Cunha, comemora o primeiro gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester United e Sabah FK, no Old Trafford, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 10 de setembro de 2026O atacante brasileiro número 10 do Manchester United, Matheus Cunha, comemora o primeiro gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester United e Sabah FK, no Old Trafford, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 10 de setembro de 2026
Matheus Cunha antecipa a marcação na primeira trave e comemora o primeiro gol do Manchester United na Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

Como foi a partida entre Manchester United e Sabah ?

Apesar de um início ligeiramente estudado, os donos da casa abriram o placar aos 28 minutos. Dorgu avançou pela ponta e cruzou na medida para o brasileiro Matheus Cunha, que se antecipou na primeira trave e desviou para o fundo da rede. O time visitante tentou responder em cabeçada perigosa de Joy-Lance Mickels, mas os Red Devils rapidamente retomaram o controle absoluto da partida.

Ainda no primeiro tempo, a superioridade inglesa se transformou em vantagem confortável no marcador. Youri Tielemans ajeitou de primeira para Bruno Fernandes, e o capitão finalizou com categoria para fazer o segundo. Pouco antes do intervalo, Bryan Mbeumo serviu Benjamin Šeško em profundidade; o atacante driblou o goleiro Stas Pokatilov e empurrou para o gol vazio, cravando o terceiro.

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Na etapa final, o Manchester United administrou o ritmo de jogo, mas voltou a balançar as redes aos 23 minutos (68 minutos de partida). O atacante Joshua Zirkzee arriscou uma finalização de calcanhar que deixou o goleiro sem reação. A bola parou sobre a linha e o zagueiro Lisandro Martínez completou para decretar o 4 a 0 definitivo na Inglaterra.

O meio-campista português do Manchester United, número 08, Bruno Fernandes, comemora o segundo gol da equipe com o meio-campista belga do Manchester United, número 18, Youri Tielemans (à esquerda), durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester United e Sabah FK, no Old Trafford, em Manchester, noroeste da Inglaterra
Bruno Fernandes finaliza após assistência de Tielemans para ampliar a vantagem do United em Old Trafford (Foto: Darren Staples / AFP)

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O atacante espanhol do Paris Saint-Germain, nº 09 Ferran Torres (C), comemora com o atacante francês do Paris Saint-Germain, nº 10 Ousmane Dembélé (E), o zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, nº 02 Achraf Hakimi (2º E) e o meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, nº 27 Dro Fernández (D), após marcar o quarto gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Slovan Bratislava, no Estádio Parc des Princes, em Paris, em 9 de setembro de 2026.

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O meio-campista norueguês do Arsenal, número 08, Martin Odegaard (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Napoli e Arsenal, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em 9 de setembro de 2026

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O meio-campista argentino do Liverpool, número 10, Alexis Mac Allister (à direita), comemora o segundo gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Atlético de Madrid, em Anfield, Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 9 de setembro de 2026.

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