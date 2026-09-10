Bayern de Munique goleia Bodo/Glimt por 5 a 0 na Champions League
Time superou a forte retranca norueguesa e construiu a goleada na segunda etapa
O Bayern de Munique conquistou sua primeira vitória na fase de liga da Champions League em grande estilo. Enfrentando o FK Bodo/Glimt, a equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany superou a forte retranca norueguesa no primeiro tempo e construiu uma goleada por 5 a 0 na etapa complementar. Os gols do triunfo bávaro foram marcados por Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies e Michael Olise, duas vezes.
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Como foi a partida entre Bayern de Munique e Bodo/Glimt?
Apesar de alinhar um ataque poderoso com Olise, Musiala, Luis Díaz e Kane, o Bayern encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do time visitante nos 45 minutos iniciais. Organizado, o Bodo/Glimt suportou a pressão e levou a igualdade zerada para o intervalo, marcando também a saída do goleiro titular Nikita Haikin por lesão, substituído por Julian Lund.
O cenário mudou logo no início do segundo tempo. Após finalização travada de Kane, a bola sobrou livre para Jamal Musiala, que bateu no canto oposto para abrir o placar. Aos 15 minutos, Olise cobrou falta na área e Harry Kane cabeceou firme para ampliar. O terceiro gol saiu dos pés de Alphonso Davies, que aproveitou sobra na entrada da grande área e acertou um forte chute de pé esquerdo.
Na reta final, o ritmo dos donos da casa continuou alto. Aos 35 minutos, Michael Olise recebeu com espaço na intermediária e acertou um bonito chute no ângulo esquerdo. Pouco depois, o defensor Odin Bjortuft, do Bodo/Glimt, foi expulso com cartão vermelho direto por parar um ataque promissor. Com um jogador a mais, Olise voltou a balançar as redes com finalização precisa de pé esquerdo, selando o 5 a 0 definitivo.
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