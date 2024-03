Herói da classificação do Arsenal com dois pênaltis defendidos, Raya comemora: ‘Vamos aproveitar a noite’

Raya defende duas cobranças de pênaltis e coloca Arsenal nas quartas da Champions League (ADRIAN DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 20:33 • Londres (ING)

A noite desta terça-feira (12) se tornou agitada com a partida entre Arsenal e Porto, válida pelas oitavas de final da Champions League. Depois da vitória simples por 1 a 0, a disputa foi para as penalidades, e Raya entrou em ação para garantir a classificação.

Com Trossard garantindo o gol, ainda no primeiro tempo, que levou o duelo para os pênaltis, o goleiro do time de Mikel Arteta, David Raya, defendeu duas cobranças, de Wendell e Galeno, ambos convocados por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Em entrevista à TNT Sports, o camisa 22 comemorou o feito.

- Estou muito feliz por defender dois pênaltis na Liga dos Campeões e passar para as quartas de final. Eles dificultaram muito as coisas lá, fizeram o seu jogo, mas nós marcamos o gol que precisava e foi para os pênaltis e foi um momento louco.

Vivendo um grande momento na temporada, o Arsenal lidera a Premier League, com 64 pontos, seguido do Liverpool (64) e Manchester City (63). Além disso, o trabalho de Mikel Arteta fez com que os Gunners retornassem à fase final da Champions League após 14 temporadas.

- É obviamente uma grande sensação para mim, pessoalmente, pela primeira vez na Liga dos Campeões, e para o clube chegar às quartas de final pela primeira vez em tantos anos. Um grande momento pessoal e coletivo.

- Isso significa tudo. Você joga futebol para esse tipo de coisa e tenho sorte de jogar no Arsenal, de estar na Liga dos Campeões e de chegar às quartas de final. Vamos apenas aproveitar a noite - finalizou.

O sorteio da próxima fase da competição mais desejada da Europa será realizado nesta sexta-feira (15).

