Convocados de Dorival perdem pênaltis e Porto é eliminado pelo Arsenal nas oitavas da Champions League

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 20:00 • Londres (ING)

O Arsenal entrou em campo, nesta terça-feira (12), em partida válida pelas oitavas de final da Champions League, e venceu o Porto por 1 a 0, no Emirates Stadium. Com o gol de Trossad, o placar agregado terminou empatado em 1 a 1 e a disputa foi para as penalidades, com vitória dos ingleses por 4 a 2.

Com este resultado, o time de Mikel Arteta está classificado às quartas de final. O sorteio para definição do próximo adversário será realizado na sexta-feira (15).

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O duelo foi marcado como o disputado das oitavas de final até o momento. O Arsenal precisava reverter o placar da ida (1 a 0), mas conseguiu apenas igualar o placar agregado, levando para a prorrogação e as penalidades.

Ao longo de 120 minutos, todo o jogo foi equilibrado, com ambas as equipes com chances de perigo, com 13 finalizações para os ingleses e dez para os portugueses.

Na primeira etapa, o Arsenal abriu o placar aos 41 minutos, com Trossard. O camisa 19 recebeu uma bela assistência de Odegaard e finalizou para o fundo da rede, sem chance para o goleiro Diogo Costa.

No segundo tempo, o equilíbrio dos dois times foi mantido. Os Gunners conseguiram alcançar o segundo gol, com Odegaard, mas o árbitro marcou falta de Havertz em Pepe, invalidando.

Na prorrogação, Arsenal e Porto enfrentaram dificuldades com a parte física dos jogadores, mas não desistiram nas construções e jogadas de ataque. Com a vitória por 1 a 0 e o placar agregado, a disputa foi para os pênaltis.

Na cobrança, 100% de aproveitamento para os Gunners, com Odegaard, Havertz, Saka e Rice. Pelo lado do Porto, Pepê e Grujic converteram, mas Wendell e Galeno desperdiçaram, dando a classificação para o Arsenal.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Arsenal volta a entrar em campo somente no dia 31 de março, contra o Chelsea, a partir das 12h30 (de Brasília), pela Premier League. Já o Porto, terá pela frente o Vizela, pelo Campeonato Português, no sábado (16), às 17h30 (de Brasília).

