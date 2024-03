Barcelona vence Napoli e avança às quartas de final da Champions League

Sergi Roberto comemora gol de Lewandowski que deu números finais ao placar (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 19:19 • Barcelona (ESP)

O Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1 em casa e se classificou para as quartas de final da UEFA Champions League. Os gols do jogo foram marcados por Fermín López, João Cancelo e Lewandowski, para o Barcelona; e Rrahmani descontou para o Napoli.

Com o placar do jogo de ida, o Barcelona fez 4 a 2 sobre o Napoli no agregado. Agora, o time comandado por Xavi aguarda o resultado do sorteio, que acontece na próxima sexta-feira (15), e definirá os confrontos da próxima fase da competição.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Napoli tentou surpreender o Barcelona no início de jogo, já na saída de bola, com um lançamento em direção a Osimhen. A primeira jogada da partida, no entanto, deu um bom resumo sobre a efetividade das tentativas de ataque do clube italiano.

Aos poucos, o Barcelona foi impondo o seu estilo de posse de bola e soube incomodar o adversário, especialmente em contra-ataques. Isso porque o Napoli tentava pressionar, mas de forma desordenada, deixando a defesa exposta em muitos lances.

Aos 15 do primeiro tempo, Fermín López recebeu passe rasteiro de Raphinha, na marca do pênalti, e finalizou no canto do goleiro adversário, para colocar o Barcelona em vantagem, tanto no jogo quanto no duelo.

O segundo gol não demorou a sair: dois minutos depois, o brasileiro Raphinha recebeu passe pela ponta-esquerda, em jogada de contra-ataque, partiu para cima da marcação, e finalizou colocado, no canto do goleiro. A bola carimbou a trave e voltou no pé de João Cancelo, que aproveitou o rebote para ampliar o placar.

O Napoli seguiu sofrendo com os contra-ataques do Barcelona, mas conseguiu diminuir o placar ainda na primeira etapa com Rrahmani, que recebeu belo passe na marca do pênalti, de frente para o gol, e finalizou de primeira.

Na reta final do jogo, aos 38 do segundo tempo, o Barcelona deu números finais ao placar: Sergi Roberto infiltrou, recebeu passe enfiado no meio dos defensores do Napoli, e apenas tocou para o lado, onde Lewandowski esperava para marcar empurrar a bola para dentro do gol.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Barcelona volta a campo no domingo (17), às 17h (hora de Brasília), para enfrentar o Atlético de Madrid por La Liga. O Napoli, por sua vez, também joga no domingo, às 16h45 (hora de Brasília), diante da Inter de MIlão pelo Campeonato Italiano.