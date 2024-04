Campeonato Italiano anuncia medida histórica na arbitragem

Maria Sole Ferrieri Caputi, árbitra do futebol italiano (Foto: Sanka Vidanagama/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 11:54 • Milão (ITA)

O Campeonato Italiano viverá uma rodada histórica para a arbitragem neste final de semana. A direção da liga montou um trio de arbitragem totalmente feminino, ato que acontecerá pela primeira vez na história da competição.

O duelo entre Inter de Milão e Torino, pela 34ª jornada da competição, será conduzido pela árbitra Maria Sole Ferrieri Caputi, de 33 anos. As auxiliares escaladas são Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Maria já apitou seis jogos de Serie A nesta temporada, além de oito partidas da segunda divisão.

O trio já havia atuado junto em dezembro de 2022, no embate entre Frosinone e Ternana, pela Serie B italiana, e na queda do Napoli para a Cremonese, na Copa Itália desta temporada. No jogo da Segundona, o feito se assemelhou ao que será alcançado neste final de semana, sendo a primeira vez de uma arbitragem 100% feminina na competição.

Completando o sexteto arbitrário, o quatro árbitro da partida será Matteo Marchetti. No VAR, estarão operando Aleandro Di Paolo e Gianluca Aureliano.

Maria Ferrieri Caputi faz parte do corpo de arbitragem do Campeonato Italiano (Foto: SANKA VIDANAGAMA / AFP)

Inter de Milão e Torino se encontram no San Siro no domingo (28), às 7h30 (horário de Brasília). Os donos da casa já asseguraram o título pela segunda vez em quatro anos, após vencer o Milan, e entram em campo apenas para cumprir tabela; já os visitantes, com 46 pontos, estão em décimo, sem grandes pretensões para as últimas rodadas.