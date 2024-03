Xavi rasga elogios a joia do Barcelona após classificação na Champions League: ‘É um espetáculo’

Xavi rasgou elogios à atuação do Barcelona, em especial ao zagueiro Curbasí (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 20:33 • Barcelona (ESP)

O técnico Xavi rasgou elogios ao zagueiro Pau Cubarsí, de apenas 17 anos, após a classificação do Barcelona às quartas de final da Champions League. O técnico elencou características do atleta que foram fundamentais para a vitória do time catalão.

- Ele não fica nervoso. É muito tranquilo, sabe buscar o companheiro livre, tem timing para gerar jogadas de ataque. É um espetáculo vê-lo jogar.

Mas a "lua de mel" do técnico não se resumiu apenas ao defensor, mas se estendeu a todo o elenco culé. Xavi não poupou elogios para analisar a atuação de seu time e pediu para que o torcedor desfrute da classificação do Barcelona às quartas de final após quatro anos.

- Pressionamos a saída de bola do adversário de forma muito agressiva, com a linha defensiva muito elevada. Fomos excelentes em muitos momentos do jogo. Estou muito feliz porque fizemos um jogo completo. Estamos entre os oito primeiros da Europa depois de quatro anos. Vamos aproveitar.

Elenco do Barcelona comemora chassificação às quartas de final da UEFA Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)

Por fim, o técnico rebateu a ideia de que a equipe pioraria após o anúncio de que deixaria a equipe no meio do ano. O treinador reforçou sua visão inicial de que, ao deixar a equipe, o elenco se sentiria mais leve para disputar os jogos restantes até o final da temporada.

- Já disse que, após anunciar a minha decisão, a equipa daria um passo adiante. E é o que está acontecendo. Recebemos críticas injustas, diziam que eu perderia o vestiário, mas os jogadores deram um passo adiante.