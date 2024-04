Chelsea venceu 13 dos últimos 20 confrontos com o Aston Villa (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 08:00 • Birmingham (ING)

Neste sábado (27), às 16h (de Brasília), o Chelsea visita o Aston Villa no Villa Park, em Birmingham (ING), em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League. Os Blues de Mauricio Pochettino vivem momento altamente instável, tendo sido humilhados pelo rival local Arsenal na última jornada, e estão em nono, querendo garantir um lugar ao menos na primeira metade da tabela. Já os Lions, em temporada brilhante sobre o comando de Unai Emery, buscam assegurar a vaga na Champions League, estando em quarto com 66 pontos. O jogo terá transmissão do Star+.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Chelsea

35ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: sábado, 27 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

📺 Onde assistir: Star+

🟨 Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Nick Greenhalgh e Steve Meredith (auxiliares); Sam Barrott (quarto árbitro); Chris Kavanagh e Constantine Hatzidakis (VAR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🎰 No Lance! Betting, você pode apostar neste ótimo confronto do futebol inglês. Em fase positiva, o Aston Villa é considerado favorito para o embate, tendo pretensões continentais; por outro lado, o Chelsea quer surpreender fora de casa para encontrar os caminhos de um fim de temporada um pouco menos caótico. Confira as odds abaixo e aposte com responsabilidade!



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Emiliano Martínez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Lucas Digne; Leon Bailey, Douglas Luiz, Youri Tielemans e John McGinn; Morgan Rogers; Ollie Watkins



❌ Desfalques: Boubacar Kamara, Emiliano Buendía, Tyrone Mings, Jacob Ramsey, Álex Moreno e Nicolò Zaniolo (lesionados)



CHELSEA (Técnico: Mauricio Pochettino)

Djordje Petrovic; Axel Disasi, Trevoh Chalobah, Thiago Silva e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Conor Gallagher; Noni Madueke, Cole Palmer e Mykhailo Mudryk; Nicolas Jackson



❌ Desfalques: Enzo Fernández, Malo Gusto, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Roméo Lavia, Reece James e Levi Colwill (lesionados)

❓ Dúvidas: Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu, Robert Sánchez, Raheem Sterling e Carney Chukwuemeka (lesionados)

Cole Palmer é a principal arma do Chelsea frente ao Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)